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Россиянам для счастья стало нужно больше денег, выяснили эксперты

Россиянам для счастья стало нужно больше денег, выяснили эксперты - 16.09.2024, ПРАЙМ

Россиянам для счастья стало нужно больше денег, выяснили эксперты

Эксперты SuperJob выяснили, что сумма денег, необходимая россиянам для счастья, стала на 16% больше показателя, зафиксированного полгода назад. По России она... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T09:54+0300

2024-09-16T09:54+0300

2024-09-16T09:54+0300

деньги

россияне

счастье

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Эксперты SuperJob выяснили, что сумма денег, необходимая россиянам для счастья, стала на 16% больше показателя, зафиксированного полгода назад. По России она составила в среднем 250 тысяч рублей, по Москве - 276 тысяч рублей, передает новостное издание "РБК". Еще в марте аналогичный опрос зафиксировал результат в 215 тысяч рублей.Лидерами по запросам стали жители столицы, обозначившие сумму в 276 тысяч рублей в месяц. За ними расположились Владивосток и Ростов-на-Дону со средними желаемыми доходами в 270 и 257 тысячи рублей соответственно. Далее следуют такие города, как Тюмень , Красноярск и Санкт-Петербург, запросы жителей которых варьируются в диапазоне от 253 до 240 тысяч рублей.Опрос также показал, что запросы мужчин на 15% превышают женские пожелания - 270 000 и 230 000 рублей соответственно. Стало также известно, что запросы молодежи разительно отличают от желаний более старшего поколения - 185 000 рублей у первых и 260 000 рублей у вторых.

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деньги, россияне, счастье