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США придумали особое наказание странам за отказ от доллара

США придумали особое наказание странам за отказ от доллара - 16.09.2024, ПРАЙМ

США придумали особое наказание странам за отказ от доллара

На днях кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что отказ от использования американского доллара слишком дорого обойдется странам. Какое наказание... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T04:00+0300

2024-09-16T04:00+0300

2024-09-16T04:00+0300

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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ, Роман Серов. На днях кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что отказ от использования американского доллара слишком дорого обойдется странам. Какое наказание придумал республиканец за такое своеволие, кого это может коснуться и чем это обернется для самих Штатов, читайте в материале "Прайм"“Если вы уйдете от доллара, то не будете вести бизнес с Соединенными Штатами, потому что мы установим 100-процентный тариф на ваши товары”, - заявил на прошлых выходных кандидат в президенты США.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо словам Трампа, доллар находится в "серьезной осаде" последние восемь лет. Россия, Китай, Индия, Бразилия и Южная Африка обсуждают возможность дедолларизации, однако Трамп хочет, чтобы доллар оставался мировой резервной валютой.Непрактичное решениеПо мнению профессора, заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгения Смирнова, предвыборная риторика Трампа основана на экономическом национализме и сохранении позиций доллара в международной торговле и мировой валютной системе.Отсюда решимость США ввести стопроцентные пошлины в торговле со странами, которые будут отказываться от привязки к американской валюте.Однако обещание Трампа вряд ли реализуемо, считает Смирнов. Дело в том, что такие пошлины приведут к удорожанию американского импорта, дефициту ряда товаров из стран Азии, и, в конечном итоге, спровоцируют инфляцию в США. А борьба с ней стала одним из главных направлений макроэкономической политики, особенно в последние три года.К тому же, Соединенные Штаты вряд ли будут стремиться к усилению и без того напряженных в последнее время торговых отношений с ключевыми странами.Предупреждение Азии: Китай должен одуматьсяИх вектор внимания направлен в одну главную сторону – Азию. Сам же Трамп еще в 2018 году начал торговую войну с Китаем, введя специальные пошлины на ввозимые в США китайские товары. Так что озвученная новая угроза – это логическое развитие его протекционистской политики.Интересно, что Трамп озвучивал критические замечания в адрес Пекина еще во время предвыборной кампании 2016 года. Поэтому, как полагает экономист, бывший старший вице-президент банка Открытие Константин Церазов, вполне возможно, что адресатом новых угроз вновь является Китай.Другими крупнейшие торговые партнеры США - Мексика, Канада, Германия и Япония, но эти страны не выступают активными "дедолларизаторами".К тому же США считают Китай своим главным долгосрочным конкурентом, потенциально претендующим на доминирующее положение в мировой экономике, а затем, возможно, и в политике. “Поэтому дело здесь не только в желании защитить доллар, но и в стремлении в целом замедлить Китай”, - рассуждает Церазов.Однако в целом, если Трампу удастся вернуть власть, установление тарифов – вполне себе предсказуемая вещь считает в свою очередь доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения БондаренкоПри этом введение 100-процентных тарифов возымеет эффект, лишь если будет применимо ко всему импорту из стран-"нарушителей". Но в этом случае США сами пострадают, если речь идет о таких важных партнерах, как Китай. Без китайского импорта Штаты существовать уже не смогут. “Так что все это по большей части популистские предвыборные заявления”, - признает Бондаренко.По словам Церазова, резкое повышение Вашингтоном импортных пошлин нанесет экономический ущерб обеим странам. Китайская продукция станет менее конкурентоспособной, а для США рост ее стоимости из-за пошлин будет выступать проинфляционным фактором.“Пострадать может и мировая экономика в целом. Способность Китая производить огромное количество дешевых товаров в последние десятилетия выступала важным глобальным дезинфляционным фактором”, - говорит экономист.С другой стороны, невзирая на заявления о переходе к торговле за нацвалюты и использование альтернативных платежных систем – еще не настоящая дедолларизация. Несмотря на снижение интереса к доллару, в нем до сих пор номинировано около 60% резервов стран мира. В структуре глобальных обязательств доля доллара также растет за счет рекордной эмиссии долговых обязательств в этой валюте.Раздробленный мир в поисках альтернативыНа изменение ситуации потребуются долгие годы. Ведь на протяжении многих десятилетий доллар играл ключевую роль в обеспечении единства глобальных платежей. Cтатус ключевой резервной валюты приобретался не сразу. Страны сами настраивали свое участие в международной торговле и валютные операции на американский доллар, и вряд ли они готовы быстро от него отказаться.“Сейчас же мировая экономика фрагментируется, торговля регионализируется. И, по существу, у стран нет серьезного инструмента, который представлял бы достойную альтернативу доллару”, - объясняет Смирнов.Да, в рамках БРИКС предпринимаются некоторые попытки продемонстрировать альтернативные подходы к устройству мирового валютного рынка и международных расчетов. Но пока не предпринято реальных действий по формированию интегрирующего инструмента типа единой валюты стран БРИКС. Хотя разработка и внедрение Россией, Индией и Китаем национальных платежных систем, попытки их интеграции могут в будущем принести свои плоды в контексте дедолларизации.Но пока экономика США остается крупнейшей в мире, а в международной торговле никогда не было такой интегрирующей валюты, аналогичной доллару. Чтобы создать ему достойную альтернативу, нужны новые многосторонние соглашения и взвешенная многолетняя взаимовыгодная политика ключевых стран. "Пока же мир является слишком фрагментированным, чтобы разрабатывать что-то, способное заменить американский доллар”, - констатировал Смирнов.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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