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Курс доллара впервые с лета 2023 года опустился ниже 140 иен - 16.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240916/dollar-851588109.html
Курс доллара впервые с лета 2023 года опустился ниже 140 иен
Курс доллара впервые с лета 2023 года опустился ниже 140 иен - 16.09.2024, ПРАЙМ
Курс доллара впервые с лета 2023 года опустился ниже 140 иен
Курс доллара по отношению к японской валюте в начале новой недели достиг значения ниже 140 иен, впервые с конца июля прошлого года, в рамках общего ослабления... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T08:44+0300
2024-09-16T08:44+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к японской валюте в начале новой недели достиг значения ниже 140 иен, впервые с конца июля прошлого года, в рамках общего ослабления американской валюты в ожидании более решительного смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.27 мск курс доллара к иене опускается до 140,16 иены со 140,82 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. А в ходе торгов ранее показатель опускался до 139,95 пункта впервые с 28 июля 2023 года. При этом и в целом доллар очень слабеет - так, курс евро к доллару растёт до 1,1097 доллара с 1,1076 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падает на 0,23%, до 100,88 пункта. "В основном это связано с началом обратного отсчета до заседания ФРС США и риском того, что они могут снизить учётную ставку до 50 пунктов вместо 25. Со временем произойдет снижение курса доллара к иене, даже если ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва США не изменятся", - цитирует агентство Блумберг стратега Macquarie Group в Сингапуре Гаррета Берри (Gareth Berry). В среду будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы США. Согласно данным CME Group, большинство аналитиков (59%) ожидают снижение учетной ставки по итогам сентябрьского заседания ФРС до 4,75-5%, остальные - до 5-5,25%. В пятницу также ожидается публикация решения центробанка Японии. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидают сохранения учетной ставки на уровне 0,25%. Таким образом, разница между ставками рефинансирования в США и Японии заметно сократится, что соответственным образом уже и влияет на торги в паре "доллар-иена".
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доллар, иена, фрс сша, курсы валют
Экономика, доллар, иена, ФРС США, Курсы валют
08:44 16.09.2024
 
Курс доллара впервые с лета 2023 года опустился ниже 140 иен

ФРС США: курс доллара к японской валюте достиг значения ниже 140 иен впервые с 2023 года

© Investing.com Иена
Иена
© Investing.com
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к японской валюте в начале новой недели достиг значения ниже 140 иен, впервые с конца июля прошлого года, в рамках общего ослабления американской валюты в ожидании более решительного смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.27 мск курс доллара к иене опускается до 140,16 иены со 140,82 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. А в ходе торгов ранее показатель опускался до 139,95 пункта впервые с 28 июля 2023 года.
При этом и в целом доллар очень слабеет - так, курс евро к доллару растёт до 1,1097 доллара с 1,1076 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падает на 0,23%, до 100,88 пункта.
"В основном это связано с началом обратного отсчета до заседания ФРС США и риском того, что они могут снизить учётную ставку до 50 пунктов вместо 25. Со временем произойдет снижение курса доллара к иене, даже если ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва США не изменятся", - цитирует агентство Блумберг стратега Macquarie Group в Сингапуре Гаррета Берри (Gareth Berry).
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В среду будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы США. Согласно данным CME Group, большинство аналитиков (59%) ожидают снижение учетной ставки по итогам сентябрьского заседания ФРС до 4,75-5%, остальные - до 5-5,25%.
В пятницу также ожидается публикация решения центробанка Японии. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидают сохранения учетной ставки на уровне 0,25%. Таким образом, разница между ставками рефинансирования в США и Японии заметно сократится, что соответственным образом уже и влияет на торги в паре "доллар-иена".
 
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