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Саудовский инвестфонд вложит в Египет пять миллиардов долларов
Саудовский инвестфонд вложит в Египет пять миллиардов долларов - 16.09.2024, ПРАЙМ
Саудовский инвестфонд вложит в Египет пять миллиардов долларов
Государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии по поручению наследного принца Мухаммеда бен Салмана инвестирует в Египет пять миллиардов долларов,... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T21:33+0300
2024-09-16T21:33+0300
2024-09-16T21:33+0300
экономика
египет
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КАИР, 16 сен - ПРАЙМ. Государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии по поручению наследного принца Мухаммеда бен Салмана инвестирует в Египет пять миллиардов долларов, заявило египетское правительство. Сообщается, что в понедельник саудовский кронпринц принял премьер-министра Египта Мустафу Мадбули. Согласно заявлению, египетский премьер на встрече подчеркнул, что стороны завершили на техническом уровне подготовку соглашения о защите и поощрении египетско-саудовских инвестиций. "Во время встречи саудовский наследный принц объявил, что поручил PIF инвестировать в Египет 5 миллиардов долларов в качестве первого этапа", - отмечается в заявлении египетского кабмина. Саудовский наследный принц выразил желание посетить Египет в ближайшее время и встретиться с президентом страны Абдель Фаттахом ас-Сиси, добавили в правительстве Египта.
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египет, саудовская аравия, инвестиции
Экономика, ЕГИПЕТ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, инвестиции
Саудовский инвестфонд вложит в Египет пять миллиардов долларов
Власти Египта: инвестиционный фонд Саудовской Аравии вложит в страну $5 млрд
КАИР, 16 сен - ПРАЙМ. Государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии по поручению наследного принца Мухаммеда бен Салмана инвестирует в Египет пять миллиардов долларов, заявило египетское правительство.
Сообщается, что в понедельник саудовский кронпринц принял премьер-министра Египта Мустафу Мадбули.
Согласно заявлению, египетский премьер на встрече подчеркнул, что стороны завершили на техническом уровне подготовку соглашения о защите и поощрении египетско-саудовских инвестиций. "Во время встречи саудовский наследный принц объявил, что поручил PIF инвестировать в Египет 5 миллиардов долларов в качестве первого этапа", - отмечается в заявлении египетского кабмина.
Саудовский наследный принц выразил желание посетить Египет в ближайшее время и встретиться с президентом страны Абдель Фаттахом ас-Сиси, добавили в правительстве Египта.
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