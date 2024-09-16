Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Саудовский инвестфонд вложит в Египет пять миллиардов долларов - 16.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240916/egipet-851609222.html
Саудовский инвестфонд вложит в Египет пять миллиардов долларов
Саудовский инвестфонд вложит в Египет пять миллиардов долларов - 16.09.2024, ПРАЙМ
Саудовский инвестфонд вложит в Египет пять миллиардов долларов
Государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии по поручению наследного принца Мухаммеда бен Салмана инвестирует в Египет пять миллиардов долларов,... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T21:33+0300
2024-09-16T21:33+0300
экономика
египет
саудовская аравия
инвестиции
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175076_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05c3a3c441043c9cf4a4699a3db561c9.jpg
КАИР, 16 сен - ПРАЙМ. Государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии по поручению наследного принца Мухаммеда бен Салмана инвестирует в Египет пять миллиардов долларов, заявило египетское правительство. Сообщается, что в понедельник саудовский кронпринц принял премьер-министра Египта Мустафу Мадбули. Согласно заявлению, египетский премьер на встрече подчеркнул, что стороны завершили на техническом уровне подготовку соглашения о защите и поощрении египетско-саудовских инвестиций. "Во время встречи саудовский наследный принц объявил, что поручил PIF инвестировать в Египет 5 миллиардов долларов в качестве первого этапа", - отмечается в заявлении египетского кабмина. Саудовский наследный принц выразил желание посетить Египет в ближайшее время и встретиться с президентом страны Абдель Фаттахом ас-Сиси, добавили в правительстве Египта.
https://1prime.ru/20240808/logistika-850746473.html
египет
саудовская аравия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175076_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3e2037a0e1e29b74164042a546329218.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
египет, саудовская аравия, инвестиции
Экономика, ЕГИПЕТ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, инвестиции
21:33 16.09.2024
 
Саудовский инвестфонд вложит в Египет пять миллиардов долларов

Власти Египта: инвестиционный фонд Саудовской Аравии вложит в страну $5 млрд

© Фото : Unsplash/Jack KrierВид на Каир, Египет
Вид на Каир, Египет - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© Фото : Unsplash/Jack Krier
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАИР, 16 сен - ПРАЙМ. Государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии по поручению наследного принца Мухаммеда бен Салмана инвестирует в Египет пять миллиардов долларов, заявило египетское правительство.
Сообщается, что в понедельник саудовский кронпринц принял премьер-министра Египта Мустафу Мадбули.
Согласно заявлению, египетский премьер на встрече подчеркнул, что стороны завершили на техническом уровне подготовку соглашения о защите и поощрении египетско-саудовских инвестиций. "Во время встречи саудовский наследный принц объявил, что поручил PIF инвестировать в Египет 5 миллиардов долларов в качестве первого этапа", - отмечается в заявлении египетского кабмина.
Саудовский наследный принц выразил желание посетить Египет в ближайшее время и встретиться с президентом страны Абдель Фаттахом ас-Сиси, добавили в правительстве Египта.
Флаг Египта - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
Египет и ОАЭ создадут логистическую зону в Средиземном море
8 августа, 16:00
 
ЭкономикаЕГИПЕТСАУДОВСКАЯ АРАВИЯинвестиции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала