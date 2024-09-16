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Экспобанк планирует в октябре собрать заявки на облигации

Экспобанк планирует в октябре собрать заявки на облигации - 16.09.2024, ПРАЙМ

Экспобанк планирует в октябре собрать заявки на облигации

Экспобанк планирует в первой декаде октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 5 миллиардов рублей, сообщил РИА... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T15:16+0300

2024-09-16T15:16+0300

2024-09-16T15:16+0300

экономика

россия

экспобанк

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Экспобанк планирует в первой декаде октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона по выпуску будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир премии к ключевой ставке - не более 275 базисных пунктов. Банк намерен разместить пятилетние биржевые облигации серии 001Р-02 с ежемесячной выплатой купонов и офертой через два года. Организаторами размещения выступят Совкомбанк и сам Экспобанк.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, экспобанк