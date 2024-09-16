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Экспобанк планирует в октябре собрать заявки на облигации - 16.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Экспобанк планирует в октябре собрать заявки на облигации
Экспобанк планирует в октябре собрать заявки на облигации - 16.09.2024, ПРАЙМ
Экспобанк планирует в октябре собрать заявки на облигации
Экспобанк планирует в первой декаде октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 5 миллиардов рублей, сообщил РИА... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T15:16+0300
2024-09-16T15:16+0300
экономика
россия
экспобанк
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Экспобанк планирует в первой декаде октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона по выпуску будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир премии к ключевой ставке - не более 275 базисных пунктов. Банк намерен разместить пятилетние биржевые облигации серии 001Р-02 с ежемесячной выплатой купонов и офертой через два года. Организаторами размещения выступят Совкомбанк и сам Экспобанк.
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россия, экспобанк
Экономика, РОССИЯ, Экспобанк
15:16 16.09.2024
 
Экспобанк планирует в октябре собрать заявки на облигации

Экспобанк планирует собрать заявки на облигации на пять миллиардов рублей

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Экспобанк планирует в первой декаде октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона по выпуску будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир премии к ключевой ставке - не более 275 базисных пунктов.
Банк намерен разместить пятилетние биржевые облигации серии 001Р-02 с ежемесячной выплатой купонов и офертой через два года. Организаторами размещения выступят Совкомбанк и сам Экспобанк.
 
ЭкономикаРОССИЯЭкспобанк
 
 
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