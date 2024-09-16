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Сооснователь Oracle стал вторым богатейшим человеком планеты - 16.09.2024, ПРАЙМ
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Сооснователь Oracle стал вторым богатейшим человеком планеты
Сооснователь Oracle стал вторым богатейшим человеком планеты - 16.09.2024, ПРАЙМ
Сооснователь Oracle стал вторым богатейшим человеком планеты
Сооснователь, главный технический директор и председатель совета директоров американского производителя программного обеспечения Oracle Corporation Ларри... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T21:46+0300
2024-09-16T21:46+0300
экономика
oracle
богатейший человек планеты
бизнес
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Сооснователь, главный технический директор и председатель совета директоров американского производителя программного обеспечения Oracle Corporation Ларри Эллисон поднялся на вторую строчку в списке богатейших людей планеты, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса, следует из данных Forbes Real-Time Billionaires. Состояние Эллисона за сутки увеличилось на 9,4 миллиарда долларов, до 207,1 миллиарда. Богатство Джеффа Безоса, который теперь занимает третью позицию в списке, сократилось на 1,5 миллиарда долларов – до 202,9 миллиарда. Первое место по-прежнему занимает Илон Маск, чье состояние насчитывает 251,1 миллиарда долларов. Акции Oracle растут в цене пятую торговую сессию подряд, за это время их стоимость подскочила на 21,5%. На прошлой неделе компания опубликовала финансовую отчетность за первый квартал 2024-2025 фингода, которая оказалась лучше ожиданий аналитиков. На этом фоне в пятницу Эллисон ненадолго поднимался на второе место в списке Forbes. Oracle основана в 1977 году, ее штаб-квартира находится в городе Остине, штат Техас. Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире.
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oracle, богатейший человек планеты, бизнес
Экономика, Oracle, богатейший человек планеты, Бизнес
21:46 16.09.2024
 
Сооснователь Oracle стал вторым богатейшим человеком планеты

Forbes: сооснователь Oracle Эллисон занял второе место в списке богатейших людей

Глава корпорации Oracle Ларри Эллисон
Глава корпорации Oracle Ларри Эллисон
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Сооснователь, главный технический директор и председатель совета директоров американского производителя программного обеспечения Oracle Corporation Ларри Эллисон поднялся на вторую строчку в списке богатейших людей планеты, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса, следует из данных Forbes Real-Time Billionaires.
Состояние Эллисона за сутки увеличилось на 9,4 миллиарда долларов, до 207,1 миллиарда. Богатство Джеффа Безоса, который теперь занимает третью позицию в списке, сократилось на 1,5 миллиарда долларов – до 202,9 миллиарда. Первое место по-прежнему занимает Илон Маск, чье состояние насчитывает 251,1 миллиарда долларов.
Акции Oracle растут в цене пятую торговую сессию подряд, за это время их стоимость подскочила на 21,5%. На прошлой неделе компания опубликовала финансовую отчетность за первый квартал 2024-2025 фингода, которая оказалась лучше ожиданий аналитиков. На этом фоне в пятницу Эллисон ненадолго поднимался на второе место в списке Forbes.
Oracle основана в 1977 году, ее штаб-квартира находится в городе Остине, штат Техас. Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире.
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8 сентября, 17:13
 
ЭкономикаOracleбогатейший человек планетыБизнес
 
 
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