https://1prime.ru/20240916/energetika-851499496.html

Проели советское наследие: энергосистема России уже на грани

Проели советское наследие: энергосистема России уже на грани - 16.09.2024, ПРАЙМ

Проели советское наследие: энергосистема России уже на грани

В СМИ со ссылкой на экспертов и даже отраслевых чиновников все чаще звучит информация о том, что советские резервы электроэнергетики уже исчерпаны. В ряде... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T08:00+0300

2024-09-16T08:00+0300

2024-09-16T08:00+0300

энергосистема

энергетика рф

альтернативная энергетика

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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. В СМИ со ссылкой на экспертов и даже отраслевых чиновников все чаще звучит информация о том, что советские резервы электроэнергетики уже исчерпаны. В ряде регионов уже наблюдается энергодефицит. Так, по данным "Системного оператора ЕЭС" (СО, диспетчер энергосистемы РФ), потребление электроэнергии на Дальнем Востоке в осенне-зимний период может увеличиться на 6,9%, что несет риски для прохождения отопительного периода.Действительно, советская энергетическая система, пик строительства объектов которой пришелся на 80-е годы 20-го века, постепенно исчерпывает свои мощности как в России, так и в других странах постсоветского пространства.Именно в 1970-1980-е годы пришелся пик строительства и ввода жилых объектов и промышленности, что подталкивало строить большое количество ТЭС, ГЭС и других видов энергостанций. В начале 1970х-годов совокупная мощность электростанций не превышала 350 млн.кВт.ч., в 1991 году мощность электростанций достигла 740 млн.кВт.Ч. Более чем двукратный прирост за два десятилетия. Строительный "бум" позволил продержаться в 1990-е и в начале нулевых еще на старых советских мощностях. Резкое сокращение промышленности перераспределило высвободившуюся энергомощность в другие сектора экономики, что сохранило относительно дешевую электроэнергию для обычных потребителей и по текущее время. Но у большинства энергостанций того времени проектные мощности были заложены на период 40-50 лет и эти сроки постепенно подходят к концу. Если в 2015 году изношенных основных фондов в электроэнергетики России было 44,5%, то в 2023-м показатель достиг 51%, при увеличении ввода новых ТЭС на 133,5% с 2015 по 2023 годы. Большая степень износа прослеживается как раз в машинном оборудовании, на котором происходит выработка тепла и электричества (49,5% в 2015 году и 57,7% в 2023 году). Эти данные приводятся Росстатом без учета энергетической инфраструктуры новых регионов, где по предварительным данным износ основных генерационных турбин ТЭС превышает 75,5%.Безусловно, волна устаревания оборудования — это не вина текущей энергетической политики, во многих странах циклы обновления энергостанций связаны со скачками развития промышленности и роста населений. В Китае такой рост строительства и развития энергосетей пришелся на 1990-2000-е годы, поэтому китайское Министерство энергетики готовится к массовому обновлению энергосети к концу 2030х годов. В Великобритании пик строительства пришелся на 1960-е годы и сейчас энергосистема Великобритании находится в достаточно затяжном кризисе, так как ставка на массовое внедрение альтернативной энергетики не оправдала ожидания. Складывающийся дефицит покрывается ростом закупок сжиженного природного газа и повышением цен на электричество и тепло.Россия столкнулась с первыми масштабными санкционными ограничениями в 2014 году и темпы ввода новых энергостанций замедлились из-за отсутствия ряда критически важных технологий. Например, были ограничены поставки турбин для генерации электроэнергии из природного газа и водяного пара, и только в последние годы российская промышленность наладила выпуск подобных устройств для большинства энергостанций. В Дальневосточном федеральном округе износ энергосистемы составляет 46,2%, что всего лишь на 1% больше, чем в среднем по России и даже ниже, чем в пяти других округах. Пик по износу приходится на Приволжский федеральный округ (47,8%). Лучше всего дела обстоят в Уральском ФО (40,6% износа), Северо-Кавказском ФО (41,1%) и Центральном ФО (43,7%).Для временного снижения остроты проблемы руководство субъектов ДФО вводит дополнительные энергетические мощности на альтернативной энергетике (солнечные и ветряные энергостанции), они могут стать хорошей альтернативой единой энергосистемы Востока в малонаселенных регионах, где стоимость ремонта основной энергосистемы обойдется в разы больше, чем строительство объектов распределенной энергосистемы. Такой подход уже внедряет ряд других субъектов, где замена и обслуживание единой энергосети, которая строилась силами всего Советского Союза, в текущее время не только затруднительна финансово, но и технологически почти невозможна. Современный подход более гибкий и включает в себя смешанные системы: строительство малых ГЭС, АИЭ в удаленных районах и плановое обновление основных энергопутей округа.Для устранения подобной проблемы в корне, возможно, понадобится обновление законодательной базы и пересмотр подходов генерации электроэнергии домашними хозяйствами. Так, в ряде стран домашним хозяйствам разрешено не только самостоятельно обеспечивать себя электро- и теплоэнергией (чаще всего на основе АИЭ), но и распределять излишки в сеть, перепродавая свои мощности государству или другим соседним домам. В России подобной системы не существует, а чтобы получить разрешения на такие действия придется стать целой энергетической компанией, хотя в малонаселенных субъектах и районах, находящихся на удалении от основных энергосетей России, подобные меры могли бы стать эффективным инструментом и закрыть вопросы дефицита на муниципальном уровне.В целом до конца 2020х годов Россия будет идти по пути постоянного обновления изношенных мощностей и перестройки устаревшей единой энергосистемы, приходя к децентрализации энергосети и росту доли малых генерационных мощностей, как пару десятилетий назад это реализовал Китай, сделав ставку на малые гидроэлектростанции, которые позволили сохранить темпы промышленного роста и удержать цены на электричество и тепло с учетом современных реалий.Автор - Тимофей Мазурчук, эксперт экономического факультета РУДН

https://1prime.ru/20240903/katastrofa-851302344.html

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Тимофей Мазурчук https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847393463_0:16:844:860_100x100_80_0_0_285e03cef6182f664fc9c704e5b7c6d1.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Тимофей Мазурчук https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847393463_0:16:844:860_100x100_80_0_0_285e03cef6182f664fc9c704e5b7c6d1.jpg

энергосистема, энергетика рф, альтернативная энергетика