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В Эстонии пообещали производить ракетные системы на Украине, сообщили СМИ
В Эстонии пообещали производить ракетные системы на Украине, сообщили СМИ - 16.09.2024, ПРАЙМ
В Эстонии пообещали производить ракетные системы на Украине, сообщили СМИ
Эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies заявила, что начнет производить антидроновые ракетные системы на Украине, передает агентство Bloomberg. | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T19:37+0300
2024-09-16T19:37+0300
2024-09-16T19:38+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies заявила, что начнет производить антидроновые ракетные системы на Украине, передает агентство Bloomberg. Как отмечает агентство, речь идет о компании, которая была создана в январе этого года. "Компания объявила, что начнет производить антидроновые ракетные системы на Украине", - говорится в сообщении агентства. Сроки начала производства Bloomberg не указывает. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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эстония, украина, поддержка украины
Вооружения, ЭСТОНИЯ, УКРАИНА, поддержка Украины
В Эстонии пообещали производить ракетные системы на Украине, сообщили СМИ
Bloomberg: эстонская компания хочет начать делать ракетные системы на Украине
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies заявила, что начнет производить антидроновые ракетные системы на Украине, передает агентство Bloomberg.
Как отмечает агентство, речь идет о компании, которая была создана в январе этого года.
"Компания объявила, что начнет производить антидроновые ракетные системы на Украине", - говорится в сообщении агентства.
Сроки начала производства Bloomberg не указывает.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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