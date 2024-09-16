https://1prime.ru/20240916/estoniya-851607117.html

В Эстонии пообещали производить ракетные системы на Украине, сообщили СМИ

В Эстонии пообещали производить ракетные системы на Украине, сообщили СМИ - 16.09.2024, ПРАЙМ

В Эстонии пообещали производить ракетные системы на Украине, сообщили СМИ

Эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies заявила, что начнет производить антидроновые ракетные системы на Украине, передает агентство Bloomberg. | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T19:37+0300

2024-09-16T19:37+0300

2024-09-16T19:38+0300

вооружения

эстония

украина

поддержка украины

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies заявила, что начнет производить антидроновые ракетные системы на Украине, передает агентство Bloomberg. Как отмечает агентство, речь идет о компании, которая была создана в январе этого года. "Компания объявила, что начнет производить антидроновые ракетные системы на Украине", - говорится в сообщении агентства. Сроки начала производства Bloomberg не указывает. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240902/estoniya-851282384.html

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эстония, украина, поддержка украины