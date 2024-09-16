https://1prime.ru/20240916/finam-851601125.html
"Финам" запустил внебиржевые торги долларом для своих клиентов
"Финам" запустил внебиржевые торги долларом для своих клиентов - 16.09.2024, ПРАЙМ
"Финам" запустил внебиржевые торги долларом для своих клиентов
ФГ "Финам" запустила внебиржевые торги долларом для всех своих клиентов, включая розничных, валюту можно будет вывести на банковский счет, сообщила компания. | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T16:31+0300
2024-09-16T16:31+0300
2024-09-16T16:31+0300
экономика
россия
внебиржевые операции
доллар
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финам
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. ФГ "Финам" запустила внебиржевые торги долларом для всех своих клиентов, включая розничных, валюту можно будет вывести на банковский счет, сообщила компания. "Финам" еще в конце июля объявил, что вскоре предоставит розничным клиентам, после санкций на Мосбиржу лишившимся возможности свободно торговать валютами недружественных стран, доступ к внебиржевым торгам валютой. Руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ "Финам" Дмитрий Леснов пояснял тогда, что розничный клиент, по сути, будет подключаться к привычному терминалу, но не к биржевым, а внебиржевым торгам. "Финансовая группа "Финам" предоставила клиентам возможность торговать долларами США, сделки с которыми стали недоступны на биржевых торгах после введения санкций против Московской биржи. Услуга доступна для всех клиентов брокера, заявки на покупку и продажу долларов выставляются в терминале FinamTrade или одноименном мобильном приложении. Выводить валюту можно на банковский счет", - говорится в сообщении. Сделки проходят в рабочие дни с 10.00 до 19.00 мск в режиме "T+1", расчеты осуществляются на следующий рабочий день. Покупка и продажа доступна от 1 доллара, совершать сделки могут все клиенты "Финама": статус квалифицированного инвестора или дополнительное тестирование не требуются. Комиссии за сделки взимаются согласно действующему тарифу клиента, поясняет компания. Динамика курса, который инвесторы видят в терминалах, меняется в зависимости от ситуации на рынке и зависит от соотношения спроса и предложения среди участников внебиржевых торгов. Сделки с валютой заключаются в российском контуре, что минимизирует риск блокировки активов или остановки торгов из-за действий зарубежных регуляторов, также сообщает компания. "Очевидно, что спрос на онлайн-торговлю валютой у инвесторов сохраняется, несмотря на все ограничения. Он остается высоким как у наших клиентов, так и на всем рынке. На первом этапе мы открыли доступ к наиболее ликвидному инструменту валютного рынка - долларам. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, и не исключаем, что перечень инструментов может быть расширен - в нем могут появиться и другие валюты, которые стали недоступны на биржевых торгах", - прокомментировал заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ "Финам" Дмитрий Леснов.
https://1prime.ru/20240916/dollar-851554013.html
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россия, внебиржевые операции, доллар, торги, финам
Экономика, РОССИЯ, внебиржевые операции, доллар, Торги, Финам
"Финам" запустил внебиржевые торги долларом для своих клиентов
"Финам" запустил внебиржевые торги долларом для всех своих клиентов
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. ФГ "Финам" запустила внебиржевые торги долларом для всех своих клиентов, включая розничных, валюту можно будет вывести на банковский счет, сообщила компания.
"Финам" еще в конце июля объявил, что вскоре предоставит розничным клиентам, после санкций на Мосбиржу лишившимся возможности свободно торговать валютами недружественных стран, доступ к внебиржевым торгам валютой. Руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ "Финам" Дмитрий Леснов пояснял тогда, что розничный клиент, по сути, будет подключаться к привычному терминалу, но не к биржевым, а внебиржевым торгам.
"Финансовая группа "Финам" предоставила клиентам возможность торговать долларами США, сделки с которыми стали недоступны на биржевых торгах после введения санкций против Московской биржи. Услуга доступна для всех клиентов брокера, заявки на покупку и продажу долларов выставляются в терминале FinamTrade или одноименном мобильном приложении. Выводить валюту можно на банковский счет", - говорится в сообщении.
Сделки проходят в рабочие дни с 10.00 до 19.00 мск в режиме "T+1", расчеты осуществляются на следующий рабочий день. Покупка и продажа доступна от 1 доллара, совершать сделки могут все клиенты "Финама": статус квалифицированного инвестора или дополнительное тестирование не требуются. Комиссии за сделки взимаются согласно действующему тарифу клиента, поясняет компания.
Динамика курса, который инвесторы видят в терминалах, меняется в зависимости от ситуации на рынке и зависит от соотношения спроса и предложения среди участников внебиржевых торгов. Сделки с валютой заключаются в российском контуре, что минимизирует риск блокировки активов или остановки торгов из-за действий зарубежных регуляторов, также сообщает компания.
"Очевидно, что спрос на онлайн-торговлю валютой у инвесторов сохраняется, несмотря на все ограничения. Он остается высоким как у наших клиентов, так и на всем рынке. На первом этапе мы открыли доступ к наиболее ликвидному инструменту валютного рынка - долларам. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, и не исключаем, что перечень инструментов может быть расширен - в нем могут появиться и другие валюты, которые стали недоступны на биржевых торгах", - прокомментировал заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ "Финам" Дмитрий Леснов.
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