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"Финам" запустил внебиржевые торги долларом для своих клиентов

"Финам" запустил внебиржевые торги долларом для своих клиентов - 16.09.2024, ПРАЙМ

"Финам" запустил внебиржевые торги долларом для своих клиентов

ФГ "Финам" запустила внебиржевые торги долларом для всех своих клиентов, включая розничных, валюту можно будет вывести на банковский счет, сообщила компания. | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T16:31+0300

2024-09-16T16:31+0300

2024-09-16T16:31+0300

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россия

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. ФГ "Финам" запустила внебиржевые торги долларом для всех своих клиентов, включая розничных, валюту можно будет вывести на банковский счет, сообщила компания. "Финам" еще в конце июля объявил, что вскоре предоставит розничным клиентам, после санкций на Мосбиржу лишившимся возможности свободно торговать валютами недружественных стран, доступ к внебиржевым торгам валютой. Руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ "Финам" Дмитрий Леснов пояснял тогда, что розничный клиент, по сути, будет подключаться к привычному терминалу, но не к биржевым, а внебиржевым торгам. "Финансовая группа "Финам" предоставила клиентам возможность торговать долларами США, сделки с которыми стали недоступны на биржевых торгах после введения санкций против Московской биржи. Услуга доступна для всех клиентов брокера, заявки на покупку и продажу долларов выставляются в терминале FinamTrade или одноименном мобильном приложении. Выводить валюту можно на банковский счет", - говорится в сообщении. Сделки проходят в рабочие дни с 10.00 до 19.00 мск в режиме "T+1", расчеты осуществляются на следующий рабочий день. Покупка и продажа доступна от 1 доллара, совершать сделки могут все клиенты "Финама": статус квалифицированного инвестора или дополнительное тестирование не требуются. Комиссии за сделки взимаются согласно действующему тарифу клиента, поясняет компания. Динамика курса, который инвесторы видят в терминалах, меняется в зависимости от ситуации на рынке и зависит от соотношения спроса и предложения среди участников внебиржевых торгов. Сделки с валютой заключаются в российском контуре, что минимизирует риск блокировки активов или остановки торгов из-за действий зарубежных регуляторов, также сообщает компания. "Очевидно, что спрос на онлайн-торговлю валютой у инвесторов сохраняется, несмотря на все ограничения. Он остается высоким как у наших клиентов, так и на всем рынке. На первом этапе мы открыли доступ к наиболее ликвидному инструменту валютного рынка - долларам. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, и не исключаем, что перечень инструментов может быть расширен - в нем могут появиться и другие валюты, которые стали недоступны на биржевых торгах", - прокомментировал заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ "Финам" Дмитрий Леснов.

https://1prime.ru/20240916/dollar-851554013.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, внебиржевые операции, доллар, торги, финам