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В Финляндии заявили о росте числа сбоев в системах GPS в Финском заливе
В Финляндии заявили о росте числа сбоев в системах GPS в Финском заливе - 16.09.2024, ПРАЙМ
В Финляндии заявили о росте числа сбоев в системах GPS в Финском заливе
В Балтийском заливе выросло число сбоев в работе систем GPS, утверждает Управление транспорта и связи Финляндии Traficom. | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T15:51+0300
2024-09-16T15:51+0300
2024-09-16T15:54+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. В Балтийском заливе выросло число сбоев в работе систем GPS, утверждает Управление транспорта и связи Финляндии Traficom. Ранее издание Helsingin Sanomat сообщало, что количество сбоев в работе GPS в стране в начале 2024 года уже в три раза превысило показатель за весь 2023 год, при этом большая часть случаев зафиксирована у границы с Россией. По словам генерального директора Traficom Яркко Сааримяки, ситуация с радиопомехами на суше и на море в Финляндии "является исключительной по сравнению с обычной". Он утверждает, что сбоев стало больше с начала осени. Его слова приводятся на сайте ведомства. Он отметил важность применения картографических материалов при навигации в создавшихся условиях, так как это обеспечит безопасное и плавное движение по воде в ситуациях, когда геолокация по GPS недоступна. Финляндия, ставшая в 2023 году членом НАТО, неоднократно пыталась обвинить Москву в том, что та якобы причастна к сбоям в работе GPS. С аналогичными заявлениями выступали и власти прибалтийских государств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вопрос о подавлении Россией сигнала GPS над территориями стран Балтии нужно направить в Минтранс РФ, так как именно он занимается вопросами авиационной безопасности России.
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финляндия, gps
Происшествия, ФИНЛЯНДИЯ, GPS
В Финляндии заявили о росте числа сбоев в системах GPS в Финском заливе
Глава Traficom Сааримяки: в Финском заливе возросло число сбоев в системах GPS
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. В Балтийском заливе выросло число сбоев в работе систем GPS, утверждает Управление транспорта и связи Финляндии Traficom.
Ранее издание Helsingin Sanomat сообщало, что количество сбоев в работе GPS в стране в начале 2024 года уже в три раза превысило показатель за весь 2023 год, при этом большая часть случаев зафиксирована у границы с Россией.
По словам генерального директора Traficom Яркко Сааримяки, ситуация с радиопомехами на суше и на море в Финляндии "является исключительной по сравнению с обычной". Он утверждает, что сбоев стало больше с начала осени. Его слова приводятся на сайте ведомства.
Он отметил важность применения картографических материалов при навигации в создавшихся условиях, так как это обеспечит безопасное и плавное движение по воде в ситуациях, когда геолокация по GPS недоступна.
Финляндия, ставшая в 2023 году членом НАТО, неоднократно пыталась обвинить Москву в том, что та якобы причастна к сбоям в работе GPS. С аналогичными заявлениями выступали и власти прибалтийских государств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вопрос о подавлении Россией сигнала GPS над территориями стран Балтии нужно направить в Минтранс РФ, так как именно он занимается вопросами авиационной безопасности России.
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