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ЦБ определил основные направления развития финансового рынка до 2027 год - 16.09.2024, ПРАЙМ
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ЦБ определил основные направления развития финансового рынка до 2027 год
ЦБ определил основные направления развития финансового рынка до 2027 год - 16.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ определил основные направления развития финансового рынка до 2027 год
Центробанк направил президенту и правительству проект документа о приоритетных направлениях развития финансового рынка на ближайшие три года. Среди них —... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T15:02+0300
2024-09-16T15:02+0300
правительство
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Центробанк направил президенту и правительству проект документа о приоритетных направлениях развития финансового рынка на ближайшие три года. Среди них — совершенствование инструментов долгосрочных сбережений и инвестиций для граждан, развитие финансовых организаций, пишет "Коммерсант". Также среди направлений, указанных ЦБ, защита прав потребителей финансовых услуг и инвесторов; развитие системы внешнеторговых платежей и расчетов.Как отмечает ЦБ, особое внимание будет уделено развитию долевого рынка капитала. "Для полноценного развития рынка капитала важно формирование как спроса со стороны инвесторов, так и предложения со стороны эмитентов",— отмечает регулятор.
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правительство
правительство
15:02 16.09.2024
 
ЦБ определил основные направления развития финансового рынка до 2027 год

ЦБ определил основные направления развития финансового рынка до 2027 год

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Центробанк направил президенту и правительству проект документа о приоритетных направлениях развития финансового рынка на ближайшие три года. Среди них — совершенствование инструментов долгосрочных сбережений и инвестиций для граждан, развитие финансовых организаций, пишет "Коммерсант".
Также среди направлений, указанных ЦБ, защита прав потребителей финансовых услуг и инвесторов; развитие системы внешнеторговых платежей и расчетов.
Как отмечает ЦБ, особое внимание будет уделено развитию долевого рынка капитала. "Для полноценного развития рынка капитала важно формирование как спроса со стороны инвесторов, так и предложения со стороны эмитентов",— отмечает регулятор.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
ЦБ назвал приоритетом для финрынка развитие долгосрочных сбережений
12:28
 
правительство
 
 
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