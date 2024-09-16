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ЦБ определил основные направления развития финансового рынка до 2027 год
ЦБ определил основные направления развития финансового рынка до 2027 год - 16.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ определил основные направления развития финансового рынка до 2027 год
Центробанк направил президенту и правительству проект документа о приоритетных направлениях развития финансового рынка на ближайшие три года. Среди них —... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T15:02+0300
2024-09-16T15:02+0300
2024-09-16T15:02+0300
правительство
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Центробанк направил президенту и правительству проект документа о приоритетных направлениях развития финансового рынка на ближайшие три года. Среди них — совершенствование инструментов долгосрочных сбережений и инвестиций для граждан, развитие финансовых организаций, пишет "Коммерсант". Также среди направлений, указанных ЦБ, защита прав потребителей финансовых услуг и инвесторов; развитие системы внешнеторговых платежей и расчетов.Как отмечает ЦБ, особое внимание будет уделено развитию долевого рынка капитала. "Для полноценного развития рынка капитала важно формирование как спроса со стороны инвесторов, так и предложения со стороны эмитентов",— отмечает регулятор.
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правительство
ЦБ определил основные направления развития финансового рынка до 2027 год
ЦБ определил основные направления развития финансового рынка до 2027 год
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ.
Центробанк направил президенту и правительству проект
документа о приоритетных направлениях развития финансового рынка на ближайшие три года. Среди них — совершенствование инструментов долгосрочных сбережений и инвестиций для граждан, развитие финансовых организаций, пишет "Коммерсант"
.
Также среди направлений, указанных ЦБ, защита прав потребителей финансовых услуг и инвесторов; развитие системы внешнеторговых платежей и расчетов.
Как отмечает ЦБ, особое внимание будет уделено развитию долевого рынка капитала. "Для полноценного развития рынка капитала важно формирование как спроса со стороны инвесторов, так и предложения со стороны эмитентов",— отмечает регулятор.
ЦБ назвал приоритетом для финрынка развитие долгосрочных сбережений