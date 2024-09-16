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ФНС напомнила о порядке распределения средств на ЕНС предпринимателей - 16.09.2024, ПРАЙМ
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ФНС напомнила о порядке распределения средств на ЕНС предпринимателей
ФНС напомнила о порядке распределения средств на ЕНС предпринимателей - 16.09.2024, ПРАЙМ
ФНС напомнила о порядке распределения средств на ЕНС предпринимателей
Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ в связи с началом рассылки уведомлений для оплаты до 2 декабря имущественных налогов и НДФЛ напоминает порядок... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T09:02+0300
2024-09-16T09:03+0300
экономика
россия
фнс
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ в связи с началом рассылки уведомлений для оплаты до 2 декабря имущественных налогов и НДФЛ напоминает порядок распределения средств на Едином налоговом счете (ЕНС) предпринимателей. А именно, как рассказали в ФНС, имеющаяся переплата на ЕНП (положительное сальдо ЕНС) зачитывается в счет предстоящей обязанности по уплате налогов, установленных налоговым уведомлением, до наступления срока его исполнения. "Так, переплата индивидуального предпринимателя резервируется (п. 8 ст. 78 НК РФ) в счет предстоящей обязанности по уплате имущественных налогов и НДФЛ. Если сальдо ЕНС меньше, то средства будут зачитываться в счет исполнения налогового уведомления по мере поступления платежей до полного погашения предстоящей обязанности", - отметили РИА Новости в пресс-службе ведомства. При этом если у налогоплательщика – индивидуального предпринимателя до 2 декабря появится недоимка по уплате иных налогов, то зачтенная сумма с обязательств по имущественным налогам распределится в счет погашения обязательств с более ранним сроком. "Например, 13 сентября в личный кабинет поступило налоговое уведомление с информацией об обязанности по уплате имущественных налогов на 500 рублей. 16 сентября вы пополнили ЕНС на эту сумму, и она была зарезервирована в счет уплаты имущественных налогов по сроку 2 декабря", - отметили в ФНС. "(Также например - ред.) 30 октября наступила обязанность по уплате авансового платежа по УСН. Если на эту дату на ЕНП нет средств, то производится автоматическое перераспределение 500 рублей с имущественных налогов в УСН без начисления пеней. То есть выполняется уплата УСН как обязанность с более ранним сроком. Следовательно, до 2 декабря потребуется внести на ЕНП 500 рублей для исполнения налогового уведомления", - пояснили в ведомстве.
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россия, фнс
Экономика, РОССИЯ, ФНС
09:02 16.09.2024 (обновлено: 09:03 16.09.2024)
 
ФНС напомнила о порядке распределения средств на ЕНС предпринимателей

ФНС России напомнила о порядке распределения средств на ЕНС предпринимателей

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНашивка Федеральной налоговой службы
Нашивка Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ в связи с началом рассылки уведомлений для оплаты до 2 декабря имущественных налогов и НДФЛ напоминает порядок распределения средств на Едином налоговом счете (ЕНС) предпринимателей.
А именно, как рассказали в ФНС, имеющаяся переплата на ЕНП (положительное сальдо ЕНС) зачитывается в счет предстоящей обязанности по уплате налогов, установленных налоговым уведомлением, до наступления срока его исполнения.
"Так, переплата индивидуального предпринимателя резервируется (п. 8 ст. 78 НК РФ) в счет предстоящей обязанности по уплате имущественных налогов и НДФЛ. Если сальдо ЕНС меньше, то средства будут зачитываться в счет исполнения налогового уведомления по мере поступления платежей до полного погашения предстоящей обязанности", - отметили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
При этом если у налогоплательщика – индивидуального предпринимателя до 2 декабря появится недоимка по уплате иных налогов, то зачтенная сумма с обязательств по имущественным налогам распределится в счет погашения обязательств с более ранним сроком.
"Например, 13 сентября в личный кабинет поступило налоговое уведомление с информацией об обязанности по уплате имущественных налогов на 500 рублей. 16 сентября вы пополнили ЕНС на эту сумму, и она была зарезервирована в счет уплаты имущественных налогов по сроку 2 декабря", - отметили в ФНС.
"(Также например - ред.) 30 октября наступила обязанность по уплате авансового платежа по УСН. Если на эту дату на ЕНП нет средств, то производится автоматическое перераспределение 500 рублей с имущественных налогов в УСН без начисления пеней. То есть выполняется уплата УСН как обязанность с более ранним сроком. Следовательно, до 2 декабря потребуется внести на ЕНП 500 рублей для исполнения налогового уведомления", - пояснили в ведомстве.
 
ЭкономикаРОССИЯФНС
 
 
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