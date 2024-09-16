https://1prime.ru/20240916/fosagro-851594460.html

Акционеры Фосагро утвердили выплату дивидендов за I полугодие

Акционеры Фосагро утвердили выплату дивидендов за I полугодие - 16.09.2024, ПРАЙМ

Акционеры Фосагро утвердили выплату дивидендов за I полугодие

Акционеры "Фосагро" одобрили решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года из расчета 117 рублей на обыкновенную акцию, говорится в... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T13:04+0300

2024-09-16T13:04+0300

2024-09-16T13:08+0300

экономика

россия

фосагро

дивиденды

https://cdnn.1prime.ru/img/83782/84/837828428_2:0:745:418_1920x0_80_0_0_1d9f9c7c63a841d72e09beb511a197bc.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Акционеры "Фосагро" одобрили решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года из расчета 117 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании."Собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года. Акционеры одобрили решение о выплате дивидендов из расчета 117 рублей на обыкновенную акцию. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов было установлено 22 сентября 2024 года", - сказано в сообщении.Внеочередное собрание акционеров прошло 11 сентября.В первом полугодии "Фосагро" нарастила выпуск агрохимической продукции на 3,6%, до 5,9 миллиона тонн. Как подчеркнул в ходе собрания акционеров генеральный директор компании Михаил Рыбников, такой темп позволяет рассчитывать на преодоление по итогам года рубежа в 11,5 миллиона тонн агрохимической продукции. В 2024 году "Фосагро" планирует направит на инвестиции более 73 миллиардов рублей."Фосагро" продолжает последовательно реализовывать долгосрочную стратегию развития, инвестировать в производственные мощности, наращивать объёмы выпуска экологичной продукции и реализовывать масштабные социальные программы, отметил председатель совета директоров компании Виктор Черепов."За последние 10 лет "Фосагро" направила на формирование собственной образовательной модели и обеспечение кадровой безопасности более 11,5 млрд рублей. ...В целом финансирование социальных и благотворительных программ "Фосагро" за 10 лет увеличилось в 7 раз. В 2022-2023 годах на эти цели суммарно было направлено более 25 млрд рублей", - приводятся в сообщении словам Черепова.Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в первом полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 53,5 миллиарда рублей. Выручка за тот же период увеличилась в годовом выражении на 13,5%, до 241,6 миллиарда рублей, скорректированная чистая прибыль (без учета прибыли или убытка от курсовых разниц) упала на 27,1%, до 40,6 миллиарда рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фосагро, дивиденды