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Россия значительно нарастила поставки газа в Евросоюз в 2024 году - 16.09.2024, ПРАЙМ
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Россия значительно нарастила поставки газа в Евросоюз в 2024 году
Россия значительно нарастила поставки газа в Евросоюз в 2024 году - 16.09.2024, ПРАЙМ
Россия значительно нарастила поставки газа в Евросоюз в 2024 году
Россия в 2024 году нарастила поставки газа в Евросоюз на четверть - до 36,1 миллиарда кубометров, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T05:06+0300
2024-09-16T05:07+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россия в 2024 году нарастила поставки газа в Евросоюз на четверть - до 36,1 миллиарда кубометров, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel. Так, в этом году резко выросли поставки сжиженного природного газа: за январь-август они увеличились на 18% и составили 14,5 миллиарда кубометров. Россия в итоге стала вторым основным поставщиком СПГ в Евросоюз, нарастив долю на 5 процентных пунктов - почти до 19%. Это в основном произошло благодаря снижению доли африканских - до 14% с 19%, и ближневосточных продавцов - до 11% с 14,5%. Главными поставщиками СПГ остаются американские страны, в частности США и Тринидад и Тобаго. Несмотря на снижение поставок почти на 13% в январе-августе, на них все еще приходится почти половина всего европейского импорта. Одновременно Евросоюз увеличил закупки российского трубопроводного газа - на 31%, до 21,6 миллиарда кубометров. В результате Россия стала вторым основным поставщиком этого сырья по магистрали, обогнав Алжир (-1,4%, 21,3 миллиарда кубометров). Главным поставщиком трубопроводного газа в Евросоюз в январе-августе была Норвегия, которая нарастила поставки на 4,2% - до 64,2 миллиарда кубометров. В целом ЕС в январе-августе этого года сократил закупки трубопроводного газа на 1,2% - до 200,2 миллиарда кубометров, а СПГ - на 15%, до 77,05 миллиарда кубометров.
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газ, ес
Энергетика, Газ, ЕС
05:06 16.09.2024 (обновлено: 05:07 16.09.2024)
 
Россия значительно нарастила поставки газа в Евросоюз в 2024 году

Bruegel: Евросоюз в 2024 году нарастил импорт газа из России на четверть

© CC BY 2.0 / Jonathan CutrerПриродный газ
Природный газ - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© CC BY 2.0 / Jonathan Cutrer
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россия в 2024 году нарастила поставки газа в Евросоюз на четверть - до 36,1 миллиарда кубометров, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.
Так, в этом году резко выросли поставки сжиженного природного газа: за январь-август они увеличились на 18% и составили 14,5 миллиарда кубометров. Россия в итоге стала вторым основным поставщиком СПГ в Евросоюз, нарастив долю на 5 процентных пунктов - почти до 19%.
Это в основном произошло благодаря снижению доли африканских - до 14% с 19%, и ближневосточных продавцов - до 11% с 14,5%. Главными поставщиками СПГ остаются американские страны, в частности США и Тринидад и Тобаго. Несмотря на снижение поставок почти на 13% в январе-августе, на них все еще приходится почти половина всего европейского импорта.
Одновременно Евросоюз увеличил закупки российского трубопроводного газа - на 31%, до 21,6 миллиарда кубометров. В результате Россия стала вторым основным поставщиком этого сырья по магистрали, обогнав Алжир (-1,4%, 21,3 миллиарда кубометров).
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Главным поставщиком трубопроводного газа в Евросоюз в январе-августе была Норвегия, которая нарастила поставки на 4,2% - до 64,2 миллиарда кубометров.
В целом ЕС в январе-августе этого года сократил закупки трубопроводного газа на 1,2% - до 200,2 миллиарда кубометров, а СПГ - на 15%, до 77,05 миллиарда кубометров.
 
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