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Правительство РФ передало "Ростеху" 75% уставного капитала завода ГОРЭЛТЕХ

Правительство РФ передало "Ростеху" 75% уставного капитала завода ГОРЭЛТЕХ - 16.09.2024, ПРАЙМ

Правительство РФ передало "Ростеху" 75% уставного капитала завода ГОРЭЛТЕХ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче 75% уставного капитала завода ГОРЭЛТЕХ в качестве взноса госкорпорации "Ростех",... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T21:12+0300

2024-09-16T21:12+0300

2024-09-16T21:12+0300

экономика

россия

правительство рф

михаил мишустин

ростех

уставный капитал

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче 75% уставного капитала завода ГОРЭЛТЕХ в качестве взноса госкорпорации "Ростех", документ опубликован на официальном портале правовой информации правительства России. "Передать в собственность Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящуюся в федеральной собственности долю в размере 75% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ", - сказано в распоряжении. Реализацию мероприятий поручено осуществить в шестимесячный срок "Росимуществу".

https://1prime.ru/20240910/roshen-851490415.html

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россия, правительство рф, михаил мишустин, ростех, уставный капитал