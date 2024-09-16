https://1prime.ru/20240916/goreltekh-851608929.html
Правительство РФ передало "Ростеху" 75% уставного капитала завода ГОРЭЛТЕХ
Правительство РФ передало "Ростеху" 75% уставного капитала завода ГОРЭЛТЕХ - 16.09.2024, ПРАЙМ
Правительство РФ передало "Ростеху" 75% уставного капитала завода ГОРЭЛТЕХ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче 75% уставного капитала завода ГОРЭЛТЕХ в качестве взноса госкорпорации "Ростех",... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T21:12+0300
2024-09-16T21:12+0300
2024-09-16T21:12+0300
экономика
россия
правительство рф
михаил мишустин
ростех
уставный капитал
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/39/771023961_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_71d8a019ec787caf9a759f67bf0374cd.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче 75% уставного капитала завода ГОРЭЛТЕХ в качестве взноса госкорпорации "Ростех", документ опубликован на официальном портале правовой информации правительства России. "Передать в собственность Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящуюся в федеральной собственности долю в размере 75% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ", - сказано в распоряжении. Реализацию мероприятий поручено осуществить в шестимесячный срок "Росимуществу".
https://1prime.ru/20240910/roshen-851490415.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/39/771023961_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_151e426060dc89aaa3730162cecb71f1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, правительство рф, михаил мишустин, ростех, уставный капитал
Экономика, РОССИЯ, Правительство РФ, Михаил Мишустин, Ростех, уставный капитал
Правительство РФ передало "Ростеху" 75% уставного капитала завода ГОРЭЛТЕХ
Мишустин распорядился передать "Ростеху" 75% уставного капитала завода ГОРЭЛТЕХ
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче 75% уставного капитала завода ГОРЭЛТЕХ в качестве взноса госкорпорации "Ростех", документ опубликован на официальном портале правовой информации правительства России.
"Передать в собственность Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящуюся в федеральной собственности долю в размере 75% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ", - сказано в распоряжении.
Реализацию мероприятий поручено осуществить в шестимесячный срок "Росимуществу".
Активы компании Roshen в России останутся под арестом, сообщили СМИ