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Правительство РФ передало "Ростеху" 75% уставного капитала завода ГОРЭЛТЕХ - 16.09.2024, ПРАЙМ
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Правительство РФ передало "Ростеху" 75% уставного капитала завода ГОРЭЛТЕХ
Правительство РФ передало "Ростеху" 75% уставного капитала завода ГОРЭЛТЕХ - 16.09.2024, ПРАЙМ
Правительство РФ передало "Ростеху" 75% уставного капитала завода ГОРЭЛТЕХ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче 75% уставного капитала завода ГОРЭЛТЕХ в качестве взноса госкорпорации "Ростех",... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T21:12+0300
2024-09-16T21:12+0300
экономика
россия
правительство рф
михаил мишустин
ростех
уставный капитал
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче 75% уставного капитала завода ГОРЭЛТЕХ в качестве взноса госкорпорации "Ростех", документ опубликован на официальном портале правовой информации правительства России. "Передать в собственность Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящуюся в федеральной собственности долю в размере 75% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ", - сказано в распоряжении. Реализацию мероприятий поручено осуществить в шестимесячный срок "Росимуществу".
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россия, правительство рф, михаил мишустин, ростех, уставный капитал
Экономика, РОССИЯ, Правительство РФ, Михаил Мишустин, Ростех, уставный капитал
21:12 16.09.2024
 
Правительство РФ передало "Ростеху" 75% уставного капитала завода ГОРЭЛТЕХ

Мишустин распорядился передать "Ростеху" 75% уставного капитала завода ГОРЭЛТЕХ

© fotolia.com / WranglerПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче 75% уставного капитала завода ГОРЭЛТЕХ в качестве взноса госкорпорации "Ростех", документ опубликован на официальном портале правовой информации правительства России.
"Передать в собственность Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящуюся в федеральной собственности долю в размере 75% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ", - сказано в распоряжении.
Реализацию мероприятий поручено осуществить в шестимесячный срок "Росимуществу".
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
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10 сентября, 21:24
 
ЭкономикаРОССИЯПравительство РФМихаил МишустинРостехуставный капитал
 
 
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