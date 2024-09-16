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В Госдуме предложили ввести специальный коэффициент для многодетных семей

В Госдуме предложили ввести специальный коэффициент для многодетных семей - 16.09.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ввести специальный коэффициент для многодетных семей

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению "Семья" выступила с предложением о введении в России просемейного... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T16:06+0300

2024-09-16T16:06+0300

2024-09-16T16:08+0300

экономика

россия

госдума

многодетные семьи

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 сен - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению "Семья" выступила с предложением о введении в России просемейного коэффициента для многодетных семей. По ее словам, такой коэффициент, в том числе по всем нацпроектам, которые сегодня так или иначе реализуются, покажет значимость того или иного решения для семейной политики. "И тогда, уважаемые коллеги, мы с вами получим решение в сфере туризма и отдыха семей, в сфере налогообложения, потому что сегодня, когда модернизировалась у нас и становилась более справедливой, как мы говорим, налоговая политика, налоговая система, ставка не зависит от числа детей в семье, она зависит у нас от общего дохода... А считается налог от суммы", — пояснила Кузнецова. Она также отметила, что на сегодняшний день не учитываются особенности многодетных семей, "мы снова считаем деньгами, не считая детей, когда мы взимаем средства". Депутат подчеркнула, что "мы со своей стороны готовы дать предложение" совместно с Минэкономразвитием по данному направлению.

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россия, госдума, многодетные семьи