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В Госдуме предложили ввести специальный коэффициент для многодетных семей
В Госдуме предложили ввести специальный коэффициент для многодетных семей - 16.09.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести специальный коэффициент для многодетных семей
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению "Семья" выступила с предложением о введении в России просемейного... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T16:06+0300
2024-09-16T16:06+0300
2024-09-16T16:08+0300
экономика
россия
госдума
многодетные семьи
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 сен - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению "Семья" выступила с предложением о введении в России просемейного коэффициента для многодетных семей. По ее словам, такой коэффициент, в том числе по всем нацпроектам, которые сегодня так или иначе реализуются, покажет значимость того или иного решения для семейной политики. "И тогда, уважаемые коллеги, мы с вами получим решение в сфере туризма и отдыха семей, в сфере налогообложения, потому что сегодня, когда модернизировалась у нас и становилась более справедливой, как мы говорим, налоговая политика, налоговая система, ставка не зависит от числа детей в семье, она зависит у нас от общего дохода... А считается налог от суммы", — пояснила Кузнецова. Она также отметила, что на сегодняшний день не учитываются особенности многодетных семей, "мы снова считаем деньгами, не считая детей, когда мы взимаем средства". Депутат подчеркнула, что "мы со своей стороны готовы дать предложение" совместно с Минэкономразвитием по данному направлению.
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россия, госдума, многодетные семьи
Экономика, РОССИЯ, Госдума, многодетные семьи
В Госдуме предложили ввести специальный коэффициент для многодетных семей
В Госдуме предложила ввести просемейный коэффициент для многодетных семей
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 сен - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению "Семья" выступила с предложением о введении в России просемейного коэффициента для многодетных семей.
По ее словам, такой коэффициент, в том числе по всем нацпроектам, которые сегодня так или иначе реализуются, покажет значимость того или иного решения для семейной политики.
"И тогда, уважаемые коллеги, мы с вами получим решение в сфере туризма и отдыха семей, в сфере налогообложения, потому что сегодня, когда модернизировалась у нас и становилась более справедливой, как мы говорим, налоговая политика, налоговая система, ставка не зависит от числа детей в семье, она зависит у нас от общего дохода... А считается налог от суммы", — пояснила Кузнецова.
Она также отметила, что на сегодняшний день не учитываются особенности многодетных семей, "мы снова считаем деньгами, не считая детей, когда мы взимаем средства".
Депутат подчеркнула, что "мы со своей стороны готовы дать предложение" совместно с Минэкономразвитием по данному направлению.
В ГД предложили выплачивать многодетным семьям переселенцев 450 000 рублей