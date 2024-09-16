Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс счастья россиян опустился до 60% впервые с ноября 2014 года - 16.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240916/indeks-851603651.html
Индекс счастья россиян опустился до 60% впервые с ноября 2014 года
Индекс счастья россиян опустился до 60% впервые с ноября 2014 года - 16.09.2024, ПРАЙМ
Индекс счастья россиян опустился до 60% впервые с ноября 2014 года
Индекс счастья жителей России впервые с ноября 2014 года опустился до 60%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел ВЦИОМ. | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T17:27+0300
2024-09-16T17:27+0300
россия
россияне
вциом
https://cdnn.1prime.ru/img/83169/62/831696264_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1424759d322666fb0cf6bf8592c1a9c.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Индекс счастья жителей России впервые с ноября 2014 года опустился до 60%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел ВЦИОМ. Исследование показало, что в августе примерно половина жителей РФ (46%) назвала себя счастливыми людьми, а однозначно счастливыми себя считают 32% респондентов. К определенно несчастным себя отнесли только пять процентов опрошенных. Вместе с тем, по данным ВЦИОМ, индекс счастья жителей РФ достиг 60%. Результат стал самым низким с ноября 2014 года, когда он составлял 59%. В сентябре прошлого года аналогичный показатель достигал 65%. Эмпирической базой для расчета индексов счастья являются данные ежедневного всероссийского опроса "ВЦИОМ-Спутник". Предельная погрешность составила 2,5%.
https://1prime.ru/20240916/dengi-851589514.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83169/62/831696264_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_14ad3365ff8f093f42afb38dd2a99a0c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, россияне, вциом
РОССИЯ, россияне, ВЦИОМ
17:27 16.09.2024
 
Индекс счастья россиян опустился до 60% впервые с ноября 2014 года

ВЦИОМ: индекс счастья жителей России впервые с ноября 2014 года опустился до 60%

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Индекс счастья жителей России впервые с ноября 2014 года опустился до 60%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел ВЦИОМ.
Исследование показало, что в августе примерно половина жителей РФ (46%) назвала себя счастливыми людьми, а однозначно счастливыми себя считают 32% респондентов. К определенно несчастным себя отнесли только пять процентов опрошенных.
Вместе с тем, по данным ВЦИОМ, индекс счастья жителей РФ достиг 60%. Результат стал самым низким с ноября 2014 года, когда он составлял 59%. В сентябре прошлого года аналогичный показатель достигал 65%.
Эмпирической базой для расчета индексов счастья являются данные ежедневного всероссийского опроса "ВЦИОМ-Спутник". Предельная погрешность составила 2,5%.
Деньги, налоги
Россиянам для счастья стало нужно больше денег, выяснили эксперты
09:54
 
РОССИЯроссиянеВЦИОМ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала