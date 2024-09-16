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Индекс счастья россиян опустился до 60% впервые с ноября 2014 года
Индекс счастья россиян опустился до 60% впервые с ноября 2014 года - 16.09.2024, ПРАЙМ
Индекс счастья россиян опустился до 60% впервые с ноября 2014 года
Индекс счастья жителей России впервые с ноября 2014 года опустился до 60%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел ВЦИОМ. | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T17:27+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Индекс счастья жителей России впервые с ноября 2014 года опустился до 60%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел ВЦИОМ. Исследование показало, что в августе примерно половина жителей РФ (46%) назвала себя счастливыми людьми, а однозначно счастливыми себя считают 32% респондентов. К определенно несчастным себя отнесли только пять процентов опрошенных. Вместе с тем, по данным ВЦИОМ, индекс счастья жителей РФ достиг 60%. Результат стал самым низким с ноября 2014 года, когда он составлял 59%. В сентябре прошлого года аналогичный показатель достигал 65%. Эмпирической базой для расчета индексов счастья являются данные ежедневного всероссийского опроса "ВЦИОМ-Спутник". Предельная погрешность составила 2,5%.
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россия, россияне, вциом
Индекс счастья россиян опустился до 60% впервые с ноября 2014 года
ВЦИОМ: индекс счастья жителей России впервые с ноября 2014 года опустился до 60%
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Индекс счастья жителей России впервые с ноября 2014 года опустился до 60%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел ВЦИОМ.
Исследование показало, что в августе примерно половина жителей РФ (46%) назвала себя счастливыми людьми, а однозначно счастливыми себя считают 32% респондентов. К определенно несчастным себя отнесли только пять процентов опрошенных.
Вместе с тем, по данным ВЦИОМ, индекс счастья жителей РФ достиг 60%. Результат стал самым низким с ноября 2014 года, когда он составлял 59%. В сентябре прошлого года аналогичный показатель достигал 65%.
Эмпирической базой для расчета индексов счастья являются данные ежедневного всероссийского опроса "ВЦИОМ-Спутник". Предельная погрешность составила 2,5%.
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