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Индекс счастья россиян опустился до 60% впервые с ноября 2014 года

Индекс счастья россиян опустился до 60% впервые с ноября 2014 года - 16.09.2024, ПРАЙМ

Индекс счастья россиян опустился до 60% впервые с ноября 2014 года

Индекс счастья жителей России впервые с ноября 2014 года опустился до 60%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел ВЦИОМ. | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T17:27+0300

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2024-09-16T17:27+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Индекс счастья жителей России впервые с ноября 2014 года опустился до 60%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел ВЦИОМ. Исследование показало, что в августе примерно половина жителей РФ (46%) назвала себя счастливыми людьми, а однозначно счастливыми себя считают 32% респондентов. К определенно несчастным себя отнесли только пять процентов опрошенных. Вместе с тем, по данным ВЦИОМ, индекс счастья жителей РФ достиг 60%. Результат стал самым низким с ноября 2014 года, когда он составлял 59%. В сентябре прошлого года аналогичный показатель достигал 65%. Эмпирической базой для расчета индексов счастья являются данные ежедневного всероссийского опроса "ВЦИОМ-Спутник". Предельная погрешность составила 2,5%.

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