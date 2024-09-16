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В РФ предложили создать монопольную национальную инкассаторскую компанию - 16.09.2024, ПРАЙМ
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В РФ предложили создать монопольную национальную инкассаторскую компанию
В РФ предложили создать монопольную национальную инкассаторскую компанию - 16.09.2024, ПРАЙМ
В РФ предложили создать монопольную национальную инкассаторскую компанию
"Российское объединение инкассации" ("Росинкас") предлагает создать на своей базе Национальную инкассаторскую компанию, которая станет единственной... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T17:00+0300
2024-09-16T17:00+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Российское объединение инкассации" ("Росинкас") предлагает создать на своей базе Национальную инкассаторскую компанию, которая станет единственной предоставляющей такие услуги на рынке, банки получат в ней доли, а контрольный пакет будет у ЦБ, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росинкаса". Сегодня услуги инкассации и перевозки наличных денег в России оказывают "Росинкас", инкассаторские подразделения банков, организации специальной почтовой связи и ряд других. ЦБ РФ в августе опубликовал доклад для общественных консультаций, в котором рассматривает разные сценарии регулирования рынка инкассации, чтобы сохранить доступность наличных денег на всей территории страны. В частности, было предложено установить единые правила и тарифы для перевозчиков наличных денег, ввести их обязательную аккредитацию и создать официальный реестр. "На наш взгляд, более предпочтителен вариант создания национальной инкассаторской компании на базе крупнейшего игрока - "Росинкас". Банки получат доли в капитале национальной инкассаторской компании, при этом контрольный пакет будет у Банка России", - говорится в сообщении "Росинкаса". Отмечается, что Национальная инкассаторская компания будет единственной организацией на рынке, она будет отвечать за всю инфраструктуру наличного денежного обращения. "Росинкас" предлагает создать рабочую группу с участием Банка России, профильных министерств и ведомств, крупнейших банков для углубленной проработки законодательных вопросов создания национальной инкассаторской компании и подготовки законопроекта. "Банк России впервые в мировой истории центральных банков опубликовал консультативный доклад, посвященный наличным деньгам… Значит, есть важная цель. Это поиск модели организации и управления устойчивостью отрасли наличного денежного обращения, которая является важной составляющей национальной безопасности", - прокомментировала РИА Новости инициативу "Росинкаса" председатель правления Ассоциации организаций в сфере наличного денежного обращения, инкассации и перевозки ценностей (Ассоциация "НДО") Елена Меланич. Она отметила, что предложение "Росинкаса" отвечает именно этой задаче.
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россия, наличные деньги, выручка
Экономика, РОССИЯ, наличные деньги, выручка
17:00 16.09.2024
 
В РФ предложили создать монопольную национальную инкассаторскую компанию

"Росинкас" предложил создать монопольную национальную инкассаторскую компанию

© fotolia.com / Alexander Shevchenko Банковская ячейка
Банковская ячейка - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© fotolia.com / Alexander Shevchenko
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Российское объединение инкассации" ("Росинкас") предлагает создать на своей базе Национальную инкассаторскую компанию, которая станет единственной предоставляющей такие услуги на рынке, банки получат в ней доли, а контрольный пакет будет у ЦБ, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росинкаса".
Сегодня услуги инкассации и перевозки наличных денег в России оказывают "Росинкас", инкассаторские подразделения банков, организации специальной почтовой связи и ряд других. ЦБ РФ в августе опубликовал доклад для общественных консультаций, в котором рассматривает разные сценарии регулирования рынка инкассации, чтобы сохранить доступность наличных денег на всей территории страны. В частности, было предложено установить единые правила и тарифы для перевозчиков наличных денег, ввести их обязательную аккредитацию и создать официальный реестр.
"На наш взгляд, более предпочтителен вариант создания национальной инкассаторской компании на базе крупнейшего игрока - "Росинкас". Банки получат доли в капитале национальной инкассаторской компании, при этом контрольный пакет будет у Банка России", - говорится в сообщении "Росинкаса".
Отмечается, что Национальная инкассаторская компания будет единственной организацией на рынке, она будет отвечать за всю инфраструктуру наличного денежного обращения.
"Росинкас" предлагает создать рабочую группу с участием Банка России, профильных министерств и ведомств, крупнейших банков для углубленной проработки законодательных вопросов создания национальной инкассаторской компании и подготовки законопроекта.
"Банк России впервые в мировой истории центральных банков опубликовал консультативный доклад, посвященный наличным деньгам… Значит, есть важная цель. Это поиск модели организации и управления устойчивостью отрасли наличного денежного обращения, которая является важной составляющей национальной безопасности", - прокомментировала РИА Новости инициативу "Росинкаса" председатель правления Ассоциации организаций в сфере наличного денежного обращения, инкассации и перевозки ценностей (Ассоциация "НДО") Елена Меланич.
Она отметила, что предложение "Росинкаса" отвечает именно этой задаче.
Человек с телефоном - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
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