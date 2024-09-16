https://1prime.ru/20240916/inkassatory-851602344.html
В РФ предложили создать монопольную национальную инкассаторскую компанию
В РФ предложили создать монопольную национальную инкассаторскую компанию - 16.09.2024, ПРАЙМ
В РФ предложили создать монопольную национальную инкассаторскую компанию
"Российское объединение инкассации" ("Росинкас") предлагает создать на своей базе Национальную инкассаторскую компанию, которая станет единственной... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T17:00+0300
2024-09-16T17:00+0300
2024-09-16T17:00+0300
экономика
россия
наличные деньги
выручка
https://cdnn.1prime.ru/img/76332/34/763323417_0:170:3200:1970_1920x0_80_0_0_cf4801159a5f778c4f45cc9bf6e8dfca.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Российское объединение инкассации" ("Росинкас") предлагает создать на своей базе Национальную инкассаторскую компанию, которая станет единственной предоставляющей такие услуги на рынке, банки получат в ней доли, а контрольный пакет будет у ЦБ, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росинкаса". Сегодня услуги инкассации и перевозки наличных денег в России оказывают "Росинкас", инкассаторские подразделения банков, организации специальной почтовой связи и ряд других. ЦБ РФ в августе опубликовал доклад для общественных консультаций, в котором рассматривает разные сценарии регулирования рынка инкассации, чтобы сохранить доступность наличных денег на всей территории страны. В частности, было предложено установить единые правила и тарифы для перевозчиков наличных денег, ввести их обязательную аккредитацию и создать официальный реестр. "На наш взгляд, более предпочтителен вариант создания национальной инкассаторской компании на базе крупнейшего игрока - "Росинкас". Банки получат доли в капитале национальной инкассаторской компании, при этом контрольный пакет будет у Банка России", - говорится в сообщении "Росинкаса". Отмечается, что Национальная инкассаторская компания будет единственной организацией на рынке, она будет отвечать за всю инфраструктуру наличного денежного обращения. "Росинкас" предлагает создать рабочую группу с участием Банка России, профильных министерств и ведомств, крупнейших банков для углубленной проработки законодательных вопросов создания национальной инкассаторской компании и подготовки законопроекта. "Банк России впервые в мировой истории центральных банков опубликовал консультативный доклад, посвященный наличным деньгам… Значит, есть важная цель. Это поиск модели организации и управления устойчивостью отрасли наличного денежного обращения, которая является важной составляющей национальной безопасности", - прокомментировала РИА Новости инициативу "Росинкаса" председатель правления Ассоциации организаций в сфере наличного денежного обращения, инкассации и перевозки ценностей (Ассоциация "НДО") Елена Меланич. Она отметила, что предложение "Росинкаса" отвечает именно этой задаче.
https://1prime.ru/20240914/bank-851552433.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76332/34/763323417_344:0:3200:2142_1920x0_80_0_0_c500714f4d1b85f3d165a15f3577cf73.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, наличные деньги, выручка
Экономика, РОССИЯ, наличные деньги, выручка
В РФ предложили создать монопольную национальную инкассаторскую компанию
"Росинкас" предложил создать монопольную национальную инкассаторскую компанию
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Российское объединение инкассации" ("Росинкас") предлагает создать на своей базе Национальную инкассаторскую компанию, которая станет единственной предоставляющей такие услуги на рынке, банки получат в ней доли, а контрольный пакет будет у ЦБ, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росинкаса".
Сегодня услуги инкассации и перевозки наличных денег в России оказывают "Росинкас", инкассаторские подразделения банков, организации специальной почтовой связи и ряд других. ЦБ РФ в августе опубликовал доклад для общественных консультаций, в котором рассматривает разные сценарии регулирования рынка инкассации, чтобы сохранить доступность наличных денег на всей территории страны. В частности, было предложено установить единые правила и тарифы для перевозчиков наличных денег, ввести их обязательную аккредитацию и создать официальный реестр.
"На наш взгляд, более предпочтителен вариант создания национальной инкассаторской компании на базе крупнейшего игрока - "Росинкас". Банки получат доли в капитале национальной инкассаторской компании, при этом контрольный пакет будет у Банка России", - говорится в сообщении "Росинкаса".
Отмечается, что Национальная инкассаторская компания будет единственной организацией на рынке, она будет отвечать за всю инфраструктуру наличного денежного обращения.
"Росинкас" предлагает создать рабочую группу с участием Банка России, профильных министерств и ведомств, крупнейших банков для углубленной проработки законодательных вопросов создания национальной инкассаторской компании и подготовки законопроекта.
"Банк России впервые в мировой истории центральных банков опубликовал консультативный доклад, посвященный наличным деньгам… Значит, есть важная цель. Это поиск модели организации и управления устойчивостью отрасли наличного денежного обращения, которая является важной составляющей национальной безопасности", - прокомментировала РИА Новости инициативу "Росинкаса" председатель правления Ассоциации организаций в сфере наличного денежного обращения, инкассации и перевозки ценностей (Ассоциация "НДО") Елена Меланич.
Она отметила, что предложение "Росинкаса" отвечает именно этой задаче.
Режим чтения: банки придумали новое средство против мошенников