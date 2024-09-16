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В РФ предложили создать монопольную национальную инкассаторскую компанию

В РФ предложили создать монопольную национальную инкассаторскую компанию - 16.09.2024, ПРАЙМ

В РФ предложили создать монопольную национальную инкассаторскую компанию

"Российское объединение инкассации" ("Росинкас") предлагает создать на своей базе Национальную инкассаторскую компанию, которая станет единственной... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T17:00+0300

2024-09-16T17:00+0300

2024-09-16T17:00+0300

экономика

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Российское объединение инкассации" ("Росинкас") предлагает создать на своей базе Национальную инкассаторскую компанию, которая станет единственной предоставляющей такие услуги на рынке, банки получат в ней доли, а контрольный пакет будет у ЦБ, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росинкаса". Сегодня услуги инкассации и перевозки наличных денег в России оказывают "Росинкас", инкассаторские подразделения банков, организации специальной почтовой связи и ряд других. ЦБ РФ в августе опубликовал доклад для общественных консультаций, в котором рассматривает разные сценарии регулирования рынка инкассации, чтобы сохранить доступность наличных денег на всей территории страны. В частности, было предложено установить единые правила и тарифы для перевозчиков наличных денег, ввести их обязательную аккредитацию и создать официальный реестр. "На наш взгляд, более предпочтителен вариант создания национальной инкассаторской компании на базе крупнейшего игрока - "Росинкас". Банки получат доли в капитале национальной инкассаторской компании, при этом контрольный пакет будет у Банка России", - говорится в сообщении "Росинкаса". Отмечается, что Национальная инкассаторская компания будет единственной организацией на рынке, она будет отвечать за всю инфраструктуру наличного денежного обращения. "Росинкас" предлагает создать рабочую группу с участием Банка России, профильных министерств и ведомств, крупнейших банков для углубленной проработки законодательных вопросов создания национальной инкассаторской компании и подготовки законопроекта. "Банк России впервые в мировой истории центральных банков опубликовал консультативный доклад, посвященный наличным деньгам… Значит, есть важная цель. Это поиск модели организации и управления устойчивостью отрасли наличного денежного обращения, которая является важной составляющей национальной безопасности", - прокомментировала РИА Новости инициативу "Росинкаса" председатель правления Ассоциации организаций в сфере наличного денежного обращения, инкассации и перевозки ценностей (Ассоциация "НДО") Елена Меланич. Она отметила, что предложение "Росинкаса" отвечает именно этой задаче.

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