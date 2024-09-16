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Экономист рассказала, как платить по ипотеке меньше - 16.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240916/ipoteka-851588388.html
Экономист рассказала, как платить по ипотеке меньше
Экономист рассказала, как платить по ипотеке меньше - 16.09.2024, ПРАЙМ
Экономист рассказала, как платить по ипотеке меньше
Россияне могут уменьшить ипотечные платежные благодаря семи способам, рассказала в беседе с изданием "Газета.ru" кандидат экономических наук, доцент кафедры... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T09:03+0300
2024-09-16T09:03+0300
экономика
россия
ипотека
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россияне могут уменьшить ипотечные платежные благодаря семи способам, рассказала в беседе с изданием "Газета.ru" кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.По словам эксперта, первый способ - получить скидку от продавца за быстрое заключение сделки (например, в течение месяца). Второй способ - покупка процентной ставки, однако Банк России скорее всего не одобрит подобного рода схемы. Третий способ - использование залога для снижения ставки. Экономист отметила, что в этом случае возможно использовать поручительство от родственника с высоким доходом.Четвертый способ - увеличение первоначального взноса, что уменьшит оставшийся долг. Пятый способ - использование программ застройщика для получения скидок. Шестой способ - наличие прозрачного дохода, так как зарплатные клиенты могут рассчитывать на более низкие кредитные ставки.Седьмой способ - использование двухступенчатых программ с частичной выплатой ипотеки сразу. Белянчикова заметила, что в этом случае банки более благосклонны к тем, у кого в собственности есть хотя бы небольшая жилплощадь, в отличие от тех, кто арендует квартиру.Ранее сообщалось, что в июле 2024 года ставка ипотеки достигла 10,22%, что является максимальным показателем за последние пять лет.
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россия, ипотека
Экономика, РОССИЯ, ипотека
09:03 16.09.2024
 
Экономист рассказала, как платить по ипотеке меньше

Экономист Белянчикова назвала семь способов платить по ипотеке меньше

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНалог на вклады
Налог на вклады - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россияне могут уменьшить ипотечные платежные благодаря семи способам, рассказала в беседе с изданием "Газета.ru" кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
По словам эксперта, первый способ - получить скидку от продавца за быстрое заключение сделки (например, в течение месяца). Второй способ - покупка процентной ставки, однако Банк России скорее всего не одобрит подобного рода схемы. Третий способ - использование залога для снижения ставки. Экономист отметила, что в этом случае возможно использовать поручительство от родственника с высоким доходом.
Четвертый способ - увеличение первоначального взноса, что уменьшит оставшийся долг. Пятый способ - использование программ застройщика для получения скидок. Шестой способ - наличие прозрачного дохода, так как зарплатные клиенты могут рассчитывать на более низкие кредитные ставки.
Седьмой способ - использование двухступенчатых программ с частичной выплатой ипотеки сразу. Белянчикова заметила, что в этом случае банки более благосклонны к тем, у кого в собственности есть хотя бы небольшая жилплощадь, в отличие от тех, кто арендует квартиру.
Ранее сообщалось, что в июле 2024 года ставка ипотеки достигла 10,22%, что является максимальным показателем за последние пять лет.
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