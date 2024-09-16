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Против "ЕРСМ Сибири" с мая 2023 года подано более двадцати исков

Против "ЕРСМ Сибири" с мая 2023 года подано более двадцати исков - 16.09.2024, ПРАЙМ

Против "ЕРСМ Сибири" с мая 2023 года подано более двадцати исков

Против "ЕРСМ Сибири" с мая 2023 года подан 21 иск на общую сумму около 30 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T13:05+0300

2024-09-16T13:05+0300

2024-09-16T13:07+0300

иск

суд

задолженность

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Против "ЕРСМ Сибири" с мая 2023 года подан 21 иск на общую сумму около 30 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее сообщалось, что главу компании задержали в Красноярске по обвинению в хищении более 2,5 миллиарда рублей при строительстве объекта Минобороны. Счета компании "ЕРСМ Сибири" арестованы, задолженность перед налоговой составляет 270 миллионов рублей.Как сообщили агентству в правоохранительных органах, в общей сложности в суды против компании был подан 21 иск на общую сумму около 30 миллиардов рублей, последний иск на 51 миллион рублей был зарегистрирован 3 сентября. Все иски касаются неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда.

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