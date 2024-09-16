https://1prime.ru/20240916/kartel-851590616.html

ФАС раскрыла картель при реализации национального проекта "Образование"

ФАС раскрыла картель при реализации национального проекта "Образование" - 16.09.2024, ПРАЙМ

ФАС раскрыла картель при реализации национального проекта "Образование"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картельный сговор при реализации национального проекта "Образование" на сумму 275 миллионов рублей,... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T10:32+0300

2024-09-16T10:32+0300

2024-09-16T10:32+0300

россия

фас рф

картель

https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картельный сговор при реализации национального проекта "Образование" на сумму 275 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства. "ФАС выявила картель при реализации национального проекта "Образование"... Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении участников торгов на поставку учебного и компьютерного оборудования... По предварительной оценке, реализация картеля позволила его участникам заключить государственные контракты на сумму 275 273 023 рубля", - говорится в сообщении. Компании "Сигма", "Империум", "А1" и индивидуальный предприниматель подозреваются в сговоре при участии в торгах на территории Республики Бурятия, Республики Татарстан, Чувашской Республики, Архангельской, Брянской и Новгородской областей, уточняет ведомство. Отмечается, что в случае установления вины участникам запрещенного соглашения грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фас рф, картель