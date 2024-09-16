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ФАС раскрыла картель при реализации национального проекта "Образование" - 16.09.2024, ПРАЙМ
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ФАС раскрыла картель при реализации национального проекта "Образование"
ФАС раскрыла картель при реализации национального проекта "Образование" - 16.09.2024, ПРАЙМ
ФАС раскрыла картель при реализации национального проекта "Образование"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картельный сговор при реализации национального проекта "Образование" на сумму 275 миллионов рублей,... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T10:32+0300
2024-09-16T10:32+0300
россия
фас рф
картель
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картельный сговор при реализации национального проекта "Образование" на сумму 275 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства. "ФАС выявила картель при реализации национального проекта "Образование"... Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении участников торгов на поставку учебного и компьютерного оборудования... По предварительной оценке, реализация картеля позволила его участникам заключить государственные контракты на сумму 275 273 023 рубля", - говорится в сообщении. Компании "Сигма", "Империум", "А1" и индивидуальный предприниматель подозреваются в сговоре при участии в торгах на территории Республики Бурятия, Республики Татарстан, Чувашской Республики, Архангельской, Брянской и Новгородской областей, уточняет ведомство. Отмечается, что в случае установления вины участникам запрещенного соглашения грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.
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россия, фас рф, картель
РОССИЯ, ФАС РФ, картель
10:32 16.09.2024
 
ФАС раскрыла картель при реализации национального проекта "Образование"

ФАС раскрыла картель при реализации нацпроекта "Образование" на 275 млн рублей

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картельный сговор при реализации национального проекта "Образование" на сумму 275 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
"ФАС выявила картель при реализации национального проекта "Образование"... Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении участников торгов на поставку учебного и компьютерного оборудования... По предварительной оценке, реализация картеля позволила его участникам заключить государственные контракты на сумму 275 273 023 рубля", - говорится в сообщении.
Компании "Сигма", "Империум", "А1" и индивидуальный предприниматель подозреваются в сговоре при участии в торгах на территории Республики Бурятия, Республики Татарстан, Чувашской Республики, Архангельской, Брянской и Новгородской областей, уточняет ведомство.
Отмечается, что в случае установления вины участникам запрещенного соглашения грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.
 
РОССИЯФАС РФкартель
 
 
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