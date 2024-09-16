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Станет еще дороже: цены на арабику достигли рекордных значений

Станет еще дороже: цены на арабику достигли рекордных значений - 16.09.2024, ПРАЙМ

Станет еще дороже: цены на арабику достигли рекордных значений

Чашка кофе станет еще дороже, поскольку постоянные перебои с поставками привели к тому, что стоимость премиальных зерен арабики достигла самого высокого уровня... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T16:32+0300

2024-09-16T16:32+0300

2024-09-16T16:59+0300

экономика

кофе

арабика

цены

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Чашка кофе станет еще дороже, поскольку постоянные перебои с поставками привели к тому, что стоимость премиальных зерен арабики достигла самого высокого уровня за последние 13 лет, сообщает Bloomberg.В агентстве заметили, что фьючерсы выросли на 3,3% до $2,6805 за фунт в Нью-Йорке, что является самым высоким показателем с 2011 года. В этом году цены выросли примерно на 40%, так как нехватка более дешевых зерен робусты стимулирует спрос на сорт арабики, который предпочитают специализированные сети.Тенденция роста цен связана с опасениями относительно плохой погоды в Бразилии, где заканчивается уборка урожая, но жара и засуха значительно повредили поля. Аналитики предупреждают о возможной проблеме с посевами арабики в следующем году из-за недостатка осадков."Эта проблема возникла в то время, когда кофейная индустрия страдает от перегруженности портов в нескольких странах, глобальной нехватки контейнеров, сбоев в транспортировке грузов по Красному морю, а также разочаровывающего урожая во Вьетнаме", - рассказал агентству аналитик Rabobank Карлос Мера.В результате, цены на кофе, а также на апельсиновый сок и какао, увеличиваются, что приводит к инфляции в отрасли напитков. Тем не менее, цены на другие продовольственные товары, такие как зерно, остаются низкими, что сдерживает общую продовольственную инфляцию, заключили авторы материала.

https://1prime.ru/20240913/kofe-851557074.html

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кофе, арабика, цены