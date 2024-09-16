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Стрелок был "одержим" конфликтом на Украине, заявили в Конгрессе США - 16.09.2024, ПРАЙМ
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Стрелок был "одержим" конфликтом на Украине, заявили в Конгрессе США
Стрелок был "одержим" конфликтом на Украине, заявили в Конгрессе США - 16.09.2024, ПРАЙМ
Стрелок был "одержим" конфликтом на Украине, заявили в Конгрессе США
Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа был "одержим" украинским конфликтом, считает конгрессвумен... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T06:31+0300
2024-09-16T06:31+0300
происшествия
покушение на дональда трампа
дональд трамп
выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа был "одержим" украинским конфликтом, считает конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. "Трамп неоднократно заявлял, что положит конец войне на Украине. Человека, который пытался убить его сегодня, зовут Райан Уэсли Раут. Люди публикуют эти фотографии. Это тот самый потенциальный убийца? Если это так, то он одержим войной на Украине, которая финансируется США", – подчеркнула Грин в социальной сети Х. Ее точку зрения поддержал и сын пострадавшего экс-президента Дональд Трамп–младший.Она также привела доказательство его взглядов. Так, она опубликовала скриншоты его страницы в социальной сети, на фотографиях Раут запечатлен на главной площади Киева - майдане Незалежности (площадь Независимости). Судя по информации, которую стрелок публиковал на своей странице, он также причастен к вербовке людей для участия в боевых действиях. Раут признавал, что готов "сражаться и умереть за Украину". Информация о мотивах преступления не подтверждена.В воскресенье вечером во Флориде на Трампа было совершено повторное покушение у гольф-клуба. По информации правоохранителей, злоумышленник открыл стрельбу по экс-президенту, сотрудники Секретной службы задержали подозреваемого после попытки сбежать с места преступления. При обыске места происшествия обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Расследование ведет ФБР.
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покушение на дональда трампа, дональд трамп, выборы в сша, стрельба
Происшествия, покушение на Дональда Трампа, Дональд Трамп, выборы в США, стрельба
06:31 16.09.2024
 
Стрелок был "одержим" конфликтом на Украине, заявили в Конгрессе США

Грин: подозреваемый в покушении на Трампа "одержим" конфликтом на Украине

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа был "одержим" украинским конфликтом, считает конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
"Трамп неоднократно заявлял, что положит конец войне на Украине. Человека, который пытался убить его сегодня, зовут Райан Уэсли Раут. Люди публикуют эти фотографии. Это тот самый потенциальный убийца? Если это так, то он одержим войной на Украине, которая финансируется США", – подчеркнула Грин в социальной сети Х. Ее точку зрения поддержал и сын пострадавшего экс-президента Дональд Трамп–младший.
Она также привела доказательство его взглядов. Так, она опубликовала скриншоты его страницы в социальной сети, на фотографиях Раут запечатлен на главной площади Киева - майдане Незалежности (площадь Независимости).
Судя по информации, которую стрелок публиковал на своей странице, он также причастен к вербовке людей для участия в боевых действиях. Раут признавал, что готов "сражаться и умереть за Украину". Информация о мотивах преступления не подтверждена.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
Стали известны подробности второго покушения на Трампа
05:46
В воскресенье вечером во Флориде на Трампа было совершено повторное покушение у гольф-клуба. По информации правоохранителей, злоумышленник открыл стрельбу по экс-президенту, сотрудники Секретной службы задержали подозреваемого после попытки сбежать с места преступления. При обыске места происшествия обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Расследование ведет ФБР.
 
Происшествияпокушение на Дональда ТрампаДональд Трампвыборы в СШАстрельба
 
 
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