https://1prime.ru/20240916/konflikt-851586394.html

Стрелок был "одержим" конфликтом на Украине, заявили в Конгрессе США

Стрелок был "одержим" конфликтом на Украине, заявили в Конгрессе США - 16.09.2024, ПРАЙМ

Стрелок был "одержим" конфликтом на Украине, заявили в Конгрессе США

Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа был "одержим" украинским конфликтом, считает конгрессвумен... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T06:31+0300

2024-09-16T06:31+0300

2024-09-16T06:31+0300

происшествия

покушение на дональда трампа

дональд трамп

выборы в сша

стрельба

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151592_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70fa4e4b3c0f1b82fd610c8831130c4f.jpg

ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа был "одержим" украинским конфликтом, считает конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. "Трамп неоднократно заявлял, что положит конец войне на Украине. Человека, который пытался убить его сегодня, зовут Райан Уэсли Раут. Люди публикуют эти фотографии. Это тот самый потенциальный убийца? Если это так, то он одержим войной на Украине, которая финансируется США", – подчеркнула Грин в социальной сети Х. Ее точку зрения поддержал и сын пострадавшего экс-президента Дональд Трамп–младший.Она также привела доказательство его взглядов. Так, она опубликовала скриншоты его страницы в социальной сети, на фотографиях Раут запечатлен на главной площади Киева - майдане Незалежности (площадь Независимости). Судя по информации, которую стрелок публиковал на своей странице, он также причастен к вербовке людей для участия в боевых действиях. Раут признавал, что готов "сражаться и умереть за Украину". Информация о мотивах преступления не подтверждена.В воскресенье вечером во Флориде на Трампа было совершено повторное покушение у гольф-клуба. По информации правоохранителей, злоумышленник открыл стрельбу по экс-президенту, сотрудники Секретной службы задержали подозреваемого после попытки сбежать с места преступления. При обыске места происшествия обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Расследование ведет ФБР.

https://1prime.ru/20240916/pokushenie-851585882.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

покушение на дональда трампа, дональд трамп, выборы в сша, стрельба