https://1prime.ru/20240916/konflikt-851609751.html

"Ядерные масштабы". В Британии сделали заявление о конфликте с Россией

"Ядерные масштабы". В Британии сделали заявление о конфликте с Россией - 16.09.2024, ПРАЙМ

"Ядерные масштабы". В Британии сделали заявление о конфликте с Россией

Лондон совершит огромнейшую ошибку, позволив Киеву наносить удары вглубь российской территории, считает журналист Саймон Дженкинс. Об этом он написал статье для | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T23:49+0300

2024-09-16T23:49+0300

2024-09-16T23:49+0300

политика

великобритания

поддержка украины

россия

ракетные удары

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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Лондон совершит огромнейшую ошибку, позволив Киеву наносить удары вглубь российской территории, считает журналист Саймон Дженкинс. Об этом он написал статье для издания The Guardian."Разрешение использовать британские дальнобойные ракеты против России может стать ошибкой ядерных масштабов", — отметил он.По его мнению, вооруженное позерство британских военных руководителей и самого премьер-министра Великобритании Кира Стармера было бессмысленным и только подогрело скептицизм по отношению к НАТО для возможного следующего президента США Дональда Трампа.Дженкинс полагает, что поддержка Западом Владимира Зеленского лишь усугубляет политическую обстановку в мире. Строящие из себя крутых парней западные политики, не оказывают миру никакой услуги, постоянно обещая Зеленскому полную победу и прекрасно знают, что такая победа невозможна, добавил он. "Единственный вопрос в том, сколько еще смертей и разрушений это за собой повлечет", — заключил журналист.На прошлой неделе издание Times сообщило, что пять бывших министров обороны Британии, а также экс-премьер-министр страны Борис Джонсон призвали Стармера позволить Украине применять британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ, даже если для этого придется пренебречь соответствующим разрешением со стороны Вашингтона.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса в настоящее время дискутируют не просто насчет возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, быть ли вовлеченными напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных государств в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слова Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь РФ предельно четкие и однозначные, нет сомнений, что они достигли адресатов.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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великобритания, поддержка украины, россия, ракетные удары