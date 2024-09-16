https://1prime.ru/20240916/kongo-851608123.html

Правительство РФ одобрило строительство нефтепродуктопровода в Конго

Правительство РФ одобрило строительство нефтепродуктопровода в Конго - 16.09.2024, ПРАЙМ

Правительство РФ одобрило строительство нефтепродуктопровода в Конго

Правительство РФ одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Конго, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T20:08+0300

2024-09-16T20:08+0300

2024-09-16T20:08+0300

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нефтепродукты

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Конго, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "... одобрить представленный Минэнерго России согласованный с МИДом России... и предварительно проработанный с Конголезской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Конго о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар -Лутете-Малуко-Трешо на территории Республики Конго", - говорится в распоряжении.

https://1prime.ru/20240916/zaschita-851588724.html

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россия, правительство рф, нефтепродукты