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Правительство РФ одобрило строительство нефтепродуктопровода в Конго
Правительство РФ одобрило строительство нефтепродуктопровода в Конго - 16.09.2024, ПРАЙМ
Правительство РФ одобрило строительство нефтепродуктопровода в Конго
Правительство РФ одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Конго, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T20:08+0300
2024-09-16T20:08+0300
2024-09-16T20:08+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Конго, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "... одобрить представленный Минэнерго России согласованный с МИДом России... и предварительно проработанный с Конголезской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Конго о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар -Лутете-Малуко-Трешо на территории Республики Конго", - говорится в распоряжении.
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россия, правительство рф, нефтепродукты
Экономика, РОССИЯ, Правительство РФ, нефтепродукты
Правительство РФ одобрило строительство нефтепродуктопровода в Конго
Правительство РФ одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Конго
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Конго, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"... одобрить представленный Минэнерго России согласованный с МИДом России... и предварительно проработанный с Конголезской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Конго о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар -Лутете-Малуко-Трешо на территории Республики Конго", - говорится в распоряжении.
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