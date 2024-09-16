Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Французский бестселлер неожиданно подешевел: Peugeot запустил новую версию - 16.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240916/krossover-851588510.html
Французский бестселлер неожиданно подешевел: Peugeot запустил новую версию
Французский бестселлер неожиданно подешевел: Peugeot запустил новую версию - 16.09.2024, ПРАЙМ
Французский бестселлер неожиданно подешевел: Peugeot запустил новую версию
Французский производитель Peugeot представил обновленную версию своей легендарной модели Peugeot 2008 в исполнении Style. Нововведения позволили сохранить... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T09:04+0300
2024-09-16T09:05+0300
кроссовер
peugeot
авторынок
https://cdnn.1prime.ru/img/83307/03/833070365_0:268:2689:1781_1920x0_80_0_0_031cdf18131b9ab4a5dfc68adc415e94.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Французский производитель Peugeot представил обновленную версию своей легендарной модели Peugeot 2008 в исполнении Style. Нововведения позволили сохранить полюбившиеся характеристики, но при этом значительно снизить стоимость авто, сообщает издание "SpeedMe".Комплектация кроссовера отличается широким функционалом и вниманием к деталям. Так, в авто есть несколько подушек безопасности, дневные ходовые и задние светодиодные огни, датчик света и дождя, цифровая панель управления, Android Auto и Apple CarPlay, климат- и круиз-контроль, широкий набор подключений к информационно-развлекательной системе и многое другое.Стоимость модели с 1,2-литровым мотором на 100 л.с. и "механикой" составляет 2 672 000 рублей. Гибридная версия с двигателем 1.2 PureTech на 136 л.с. и 6-ступенчатой АКП немного выше в стоимости - 2 994 000 рублей. Наконец, Полностью электрические версии на 136 л.с. и 156 л.с. обойдутся в 3 909 000 и 4 009 000 рублей соответственно.
https://1prime.ru/20240912/elektrokar-851529720.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83307/03/833070365_0:16:2689:2033_1920x0_80_0_0_59197e48b1c3c7283f31940d48342769.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кроссовер, peugeot, авторынок
кроссовер, Peugeot, Авторынок
09:04 16.09.2024 (обновлено: 09:05 16.09.2024)
 
Французский бестселлер неожиданно подешевел: Peugeot запустил новую версию

Компания Peugeot запускает продажи кроссовера 2008 в дешевой версии Style

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОткрытие дилерского центра концерна "Peugeot" во Владивостоке
Открытие дилерского центра концерна Peugeot во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Французский производитель Peugeot представил обновленную версию своей легендарной модели Peugeot 2008 в исполнении Style. Нововведения позволили сохранить полюбившиеся характеристики, но при этом значительно снизить стоимость авто, сообщает издание "SpeedMe".
Комплектация кроссовера отличается широким функционалом и вниманием к деталям. Так, в авто есть несколько подушек безопасности, дневные ходовые и задние светодиодные огни, датчик света и дождя, цифровая панель управления, Android Auto и Apple CarPlay, климат- и круиз-контроль, широкий набор подключений к информационно-развлекательной системе и многое другое.
Стоимость модели с 1,2-литровым мотором на 100 л.с. и "механикой" составляет 2 672 000 рублей. Гибридная версия с двигателем 1.2 PureTech на 136 л.с. и 6-ступенчатой АКП немного выше в стоимости - 2 994 000 рублей. Наконец, Полностью электрические версии на 136 л.с. и 156 л.с. обойдутся в 3 909 000 и 4 009 000 рублей соответственно.
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
Стало известно, какой автомобиль дешевле содержать в Москве
12 сентября, 16:59
 
кроссоверPeugeotАвторынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала