https://1prime.ru/20240916/krossover-851588510.html

Французский бестселлер неожиданно подешевел: Peugeot запустил новую версию

Французский бестселлер неожиданно подешевел: Peugeot запустил новую версию - 16.09.2024, ПРАЙМ

Французский бестселлер неожиданно подешевел: Peugeot запустил новую версию

Французский производитель Peugeot представил обновленную версию своей легендарной модели Peugeot 2008 в исполнении Style. Нововведения позволили сохранить... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T09:04+0300

2024-09-16T09:04+0300

2024-09-16T09:05+0300

кроссовер

peugeot

авторынок

https://cdnn.1prime.ru/img/83307/03/833070365_0:268:2689:1781_1920x0_80_0_0_031cdf18131b9ab4a5dfc68adc415e94.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Французский производитель Peugeot представил обновленную версию своей легендарной модели Peugeot 2008 в исполнении Style. Нововведения позволили сохранить полюбившиеся характеристики, но при этом значительно снизить стоимость авто, сообщает издание "SpeedMe".Комплектация кроссовера отличается широким функционалом и вниманием к деталям. Так, в авто есть несколько подушек безопасности, дневные ходовые и задние светодиодные огни, датчик света и дождя, цифровая панель управления, Android Auto и Apple CarPlay, климат- и круиз-контроль, широкий набор подключений к информационно-развлекательной системе и многое другое.Стоимость модели с 1,2-литровым мотором на 100 л.с. и "механикой" составляет 2 672 000 рублей. Гибридная версия с двигателем 1.2 PureTech на 136 л.с. и 6-ступенчатой АКП немного выше в стоимости - 2 994 000 рублей. Наконец, Полностью электрические версии на 136 л.с. и 156 л.с. обойдутся в 3 909 000 и 4 009 000 рублей соответственно.

https://1prime.ru/20240912/elektrokar-851529720.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кроссовер, peugeot, авторынок