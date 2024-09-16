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Французский бестселлер неожиданно подешевел: Peugeot запустил новую версию
Французский бестселлер неожиданно подешевел: Peugeot запустил новую версию - 16.09.2024, ПРАЙМ
Французский бестселлер неожиданно подешевел: Peugeot запустил новую версию
Французский производитель Peugeot представил обновленную версию своей легендарной модели Peugeot 2008 в исполнении Style. Нововведения позволили сохранить... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T09:04+0300
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2024-09-16T09:05+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Французский производитель Peugeot представил обновленную версию своей легендарной модели Peugeot 2008 в исполнении Style. Нововведения позволили сохранить полюбившиеся характеристики, но при этом значительно снизить стоимость авто, сообщает издание "SpeedMe".Комплектация кроссовера отличается широким функционалом и вниманием к деталям. Так, в авто есть несколько подушек безопасности, дневные ходовые и задние светодиодные огни, датчик света и дождя, цифровая панель управления, Android Auto и Apple CarPlay, климат- и круиз-контроль, широкий набор подключений к информационно-развлекательной системе и многое другое.Стоимость модели с 1,2-литровым мотором на 100 л.с. и "механикой" составляет 2 672 000 рублей. Гибридная версия с двигателем 1.2 PureTech на 136 л.с. и 6-ступенчатой АКП немного выше в стоимости - 2 994 000 рублей. Наконец, Полностью электрические версии на 136 л.с. и 156 л.с. обойдутся в 3 909 000 и 4 009 000 рублей соответственно.
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кроссовер, peugeot, авторынок
кроссовер, Peugeot, Авторынок
Французский бестселлер неожиданно подешевел: Peugeot запустил новую версию
Компания Peugeot запускает продажи кроссовера 2008 в дешевой версии Style
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ.
Французский производитель Peugeot представил обновленную версию своей легендарной модели Peugeot 2008 в исполнении Style. Нововведения позволили сохранить полюбившиеся характеристики, но при этом значительно снизить стоимость авто, сообщает издание "SpeedMe
".
Комплектация кроссовера отличается широким функционалом и вниманием к деталям. Так, в авто есть несколько подушек безопасности, дневные ходовые и задние светодиодные огни, датчик света и дождя, цифровая панель управления, Android Auto и Apple CarPlay, климат- и круиз-контроль, широкий набор подключений к информационно-развлекательной системе и многое другое.
Стоимость модели с 1,2-литровым мотором на 100 л.с. и "механикой" составляет 2 672 000 рублей. Гибридная версия с двигателем 1.2 PureTech на 136 л.с. и 6-ступенчатой АКП немного выше в стоимости - 2 994 000 рублей. Наконец, Полностью электрические версии на 136 л.с. и 156 л.с. обойдутся в 3 909 000 и 4 009 000 рублей соответственно.
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