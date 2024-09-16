https://1prime.ru/20240916/krym-851593138.html
ВТБ запустил выездной сервис для бизнеса в Крыму
ВТБ запустил выездной сервис для бизнеса в Крыму - 16.09.2024, ПРАЙМ
ВТБ запустил выездной сервис для бизнеса в Крыму
ВТБ запустил выездной сервис для бизнеса в Крыму, теперь сотрудники банка могут выезжать на встречи с клиентами, на первом этапе сервис доступен в Севастополе,... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T12:12+0300
2024-09-16T12:12+0300
2024-09-16T12:12+0300
втб
крым
севастополь
симферополь
ялта
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/60/842296008_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_3418e27b44acb3cbe40e2eb3b2954769.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. ВТБ запустил выездной сервис для бизнеса в Крыму, теперь сотрудники банка могут выезжать на встречи с клиентами, на первом этапе сервис доступен в Севастополе, Симферополе и Ялте, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации. "Представители среднего и малого бизнеса полуострова смогут дистанционно открывать расчетные счета в ВТБ. На первом этапе сервис ВТБ стал доступен в Севастополе, Симферополе и Ялте", - говорится в сообщении. Отмечается, что для открытия расчетного счета в ВТБ юридические лица и индивидуальные предприниматели могут оставить заявку на сайте или в контакт-центре. После этого с ними свяжется специалист банка, проконсультирует о необходимых документах для открытия счета, условиях расчетно-кассового обслуживания и согласует время и место своего визита. Встреча с представителем банка занимает не более 20 минут. "Мы начинаем работу с клиентами среднего и малого бизнеса в крупнейших городах Крыма и планируем расширять для них географию выездного сервиса на полуострове. Кроме этого, они смогут обращаться по вопросам обслуживания в отделения сети РНКБ", – прокомментировал руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин, его слова приводятся в сообщении. Также указывается, что ВТБ предоставляет выездной сервис для клиентов среднего и малого бизнеса в более 500 населенных пунктах России, в том числе там, где нет отделений банка. В начале сентября ВТБ сообщал о начале обслуживания клиентов в отделениях РНКБ в Крыму: до конца года в 132 офисах РНКБ станут доступны продукты и сервисы ВТБ, в том числе для клиентов среднего и малого бизнеса.
крым
севастополь
симферополь
ялта
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/60/842296008_255:0:2984:2047_1920x0_80_0_0_8b232203c6c79ff003585ea744cbc8a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, крым, севастополь, симферополь, ялта
ВТБ, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, СИМФЕРОПОЛЬ, ЯЛТА
ВТБ запустил выездной сервис для бизнеса в Крыму
ВТБ запустил выездной сервис для бизнеса в Крыму: Севастополе, Симферополе, Ялте
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. ВТБ запустил выездной сервис для бизнеса в Крыму, теперь сотрудники банка могут выезжать на встречи с клиентами, на первом этапе сервис доступен в Севастополе, Симферополе и Ялте, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
"Представители среднего и малого бизнеса полуострова смогут дистанционно открывать расчетные счета в ВТБ. На первом этапе сервис ВТБ стал доступен в Севастополе, Симферополе и Ялте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для открытия расчетного счета в ВТБ юридические лица и индивидуальные предприниматели могут оставить заявку на сайте или в контакт-центре. После этого с ними свяжется специалист банка, проконсультирует о необходимых документах для открытия счета, условиях расчетно-кассового обслуживания и согласует время и место своего визита. Встреча с представителем банка занимает не более 20 минут.
"Мы начинаем работу с клиентами среднего и малого бизнеса в крупнейших городах Крыма и планируем расширять для них географию выездного сервиса на полуострове. Кроме этого, они смогут обращаться по вопросам обслуживания в отделения сети РНКБ", – прокомментировал руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин, его слова приводятся в сообщении.
Также указывается, что ВТБ предоставляет выездной сервис для клиентов среднего и малого бизнеса в более 500 населенных пунктах России, в том числе там, где нет отделений банка.
В начале сентября ВТБ сообщал о начале обслуживания клиентов в отделениях РНКБ в Крыму: до конца года в 132 офисах РНКБ станут доступны продукты и сервисы ВТБ, в том числе для клиентов среднего и малого бизнеса.