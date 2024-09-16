Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров отметил роль разрабатываемых в БРИКС расчетных механизмов - 16.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240916/lavrov-851600667.html
Лавров отметил роль разрабатываемых в БРИКС расчетных механизмов
Лавров отметил роль разрабатываемых в БРИКС расчетных механизмов - 16.09.2024, ПРАЙМ
Лавров отметил роль разрабатываемых в БРИКС расчетных механизмов
Создаваемые в БРИКС альтернативные доллару и евро расчетные механизмы, привлекают все большее количество стран, заявил по итогам переговоров с главой МИД Египта | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T16:18+0300
2024-09-16T16:18+0300
экономика
россия
брикс
дедолларизация
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851271150_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_d7322731b23f2e2d73aaf48613cd363f.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Создаваемые в БРИКС альтернативные доллару и евро расчетные механизмы, привлекают все большее количество стран, заявил по итогам переговоров с главой МИД Египта в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, немаловажное значение имеет то, что в рамках БРИКС создаются специальные механизмы по повышению роли государств данного объединения в решении проблем глобального управления, включая реформу функционирования определенных Бреттон-Вудских институтов. На этом фоне многих привлекает то, что в рамках БРИКС разрабатываются альтернативные расчетные платформы, которые позволят торговать, инвестировать, проводить другие экономические операции, "не испытывая зависимости от тех, кто решил сделать из доллара и евро оружие", отметил министр. "Наверное, страны и их лидеры, которые думают о будущем своих стран в рамках формирующегося многополярного мироустройства не хотят от этого процесса отставать", — сказал Лавров.БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
https://1prime.ru/20240916/briks-851586802.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851271150_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_35233756faba263a2e532f2a9a90dc37.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, брикс, дедолларизация, сергей лавров
Экономика, РОССИЯ, БРИКС, дедолларизация, Сергей Лавров
16:18 16.09.2024
 
Лавров отметил роль разрабатываемых в БРИКС расчетных механизмов

Лавров: разрабатываемые в БРИКС расчетные механизмы привлекают все больше стран

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО
Глава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Создаваемые в БРИКС альтернативные доллару и евро расчетные механизмы, привлекают все большее количество стран, заявил по итогам переговоров с главой МИД Египта в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, немаловажное значение имеет то, что в рамках БРИКС создаются специальные механизмы по повышению роли государств данного объединения в решении проблем глобального управления, включая реформу функционирования определенных Бреттон-Вудских институтов. На этом фоне многих привлекает то, что в рамках БРИКС разрабатываются альтернативные расчетные платформы, которые позволят торговать, инвестировать, проводить другие экономические операции, "не испытывая зависимости от тех, кто решил сделать из доллара и евро оружие", отметил министр.
"Наверное, страны и их лидеры, которые думают о будущем своих стран в рамках формирующегося многополярного мироустройства не хотят от этого процесса отставать", — сказал Лавров.
БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.
Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
Флаг Турции
"Союзник на нитке": эксперт оценил реакцию США на вступление Турции в БРИКС
07:14
 
ЭкономикаРОССИЯБРИКСдедолларизацияСергей Лавров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала