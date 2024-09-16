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Лавров отметил роль разрабатываемых в БРИКС расчетных механизмов

Лавров отметил роль разрабатываемых в БРИКС расчетных механизмов - 16.09.2024, ПРАЙМ

Лавров отметил роль разрабатываемых в БРИКС расчетных механизмов

Создаваемые в БРИКС альтернативные доллару и евро расчетные механизмы, привлекают все большее количество стран, заявил по итогам переговоров с главой МИД Египта | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T16:18+0300

2024-09-16T16:18+0300

2024-09-16T16:18+0300

экономика

россия

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дедолларизация

сергей лавров

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Создаваемые в БРИКС альтернативные доллару и евро расчетные механизмы, привлекают все большее количество стран, заявил по итогам переговоров с главой МИД Египта в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, немаловажное значение имеет то, что в рамках БРИКС создаются специальные механизмы по повышению роли государств данного объединения в решении проблем глобального управления, включая реформу функционирования определенных Бреттон-Вудских институтов. На этом фоне многих привлекает то, что в рамках БРИКС разрабатываются альтернативные расчетные платформы, которые позволят торговать, инвестировать, проводить другие экономические операции, "не испытывая зависимости от тех, кто решил сделать из доллара и евро оружие", отметил министр. "Наверное, страны и их лидеры, которые думают о будущем своих стран в рамках формирующегося многополярного мироустройства не хотят от этого процесса отставать", — сказал Лавров.БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.

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россия, брикс, дедолларизация, сергей лавров