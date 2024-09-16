https://1prime.ru/20240916/litiy-851605267.html

Эксперт рассказал, что поможет РФ в период разработки месторождений лития

Эксперт рассказал, что поможет РФ в период разработки месторождений лития - 16.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, что поможет РФ в период разработки месторождений лития

Экспорт лития из Боливии в Россию будет страховкой при разработке Колмозерского и Ковыктинского месторождений, такое мнение высказал РИА Новости главный стратег | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T18:24+0300

2024-09-16T18:24+0300

2024-09-16T18:24+0300

экономика

россия

боливия

литий

месторождения

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Экспорт лития из Боливии в Россию будет страховкой при разработке Колмозерского и Ковыктинского месторождений, такое мнение высказал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов. Ранее в понедельник газета "Известия" со ссылкой на департамент планирования министерства углеводородов и энергетики Боливии сообщила, что эта южноамериканская страна заинтересована в увеличении экспорта лития в Россию. "Предположительно поставки карбоната лития из Боливии в РФ могут увеличиться до 14 тысяч тонн. Такой объем удовлетворяет текущие отечественные потребности. Собственные наши месторождения суммарно должный выйти на 75 тысяч тонн, но только к 2030 году. Получается, что боливийская поставка будет страховать нас от невыполнения планов по развитию Колмозерского, Ковыктинского и Полмостундровского месторождений. Вполне реально, что оплата пойдёт по бартеру вплоть до поставок продукции машиностроения из России в Боливию", - рассказал эксперт. "Росатом" сообщил в сентябре, что "Ураниум Уан Груп" (входит в "Росатом") и боливийская государственная компания YLB подписали контракт на строительство литиевого завода на солончаке Уюни. Проект российской компании предусматривает запуск во втором полугодии 2025 года промышленной установки с последующим поэтапным расширением производственных мощностей и выходом на выпуск до 14 тысяч тонн карбоната лития в год. В феврале министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов отметил, что Россия обладает 17 литиевыми месторождениями мирового класса, которые способны полностью покрыть потребности отечественной экономики в этом металле на долгосрочную перспективу. На данный момент литий на территории России не добывается. Лицензированы пока три месторождения - Колмозёрское и Полмостундровское в Мурманской области и Тастыгское в Тыве. Кроме того, "Газпром", "Иркутская нефтяная компания" (ИНК) и Минпромторг в феврале 2022 года подписали "дорожную карту" по реализации проекта добычи лития на Ковыктинском месторождении из пластовых рассолов.

https://1prime.ru/20240909/ugol-851463581.html

боливия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, боливия, литий, месторождения