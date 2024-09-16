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Эксперт рассказал, что поможет РФ в период разработки месторождений лития - 16.09.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, что поможет РФ в период разработки месторождений лития
Эксперт рассказал, что поможет РФ в период разработки месторождений лития - 16.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, что поможет РФ в период разработки месторождений лития
Экспорт лития из Боливии в Россию будет страховкой при разработке Колмозерского и Ковыктинского месторождений, такое мнение высказал РИА Новости главный стратег | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T18:24+0300
2024-09-16T18:24+0300
экономика
россия
боливия
литий
месторождения
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Экспорт лития из Боливии в Россию будет страховкой при разработке Колмозерского и Ковыктинского месторождений, такое мнение высказал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов. Ранее в понедельник газета "Известия" со ссылкой на департамент планирования министерства углеводородов и энергетики Боливии сообщила, что эта южноамериканская страна заинтересована в увеличении экспорта лития в Россию. "Предположительно поставки карбоната лития из Боливии в РФ могут увеличиться до 14 тысяч тонн. Такой объем удовлетворяет текущие отечественные потребности. Собственные наши месторождения суммарно должный выйти на 75 тысяч тонн, но только к 2030 году. Получается, что боливийская поставка будет страховать нас от невыполнения планов по развитию Колмозерского, Ковыктинского и Полмостундровского месторождений. Вполне реально, что оплата пойдёт по бартеру вплоть до поставок продукции машиностроения из России в Боливию", - рассказал эксперт. "Росатом" сообщил в сентябре, что "Ураниум Уан Груп" (входит в "Росатом") и боливийская государственная компания YLB подписали контракт на строительство литиевого завода на солончаке Уюни. Проект российской компании предусматривает запуск во втором полугодии 2025 года промышленной установки с последующим поэтапным расширением производственных мощностей и выходом на выпуск до 14 тысяч тонн карбоната лития в год. В феврале министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов отметил, что Россия обладает 17 литиевыми месторождениями мирового класса, которые способны полностью покрыть потребности отечественной экономики в этом металле на долгосрочную перспективу. На данный момент литий на территории России не добывается. Лицензированы пока три месторождения - Колмозёрское и Полмостундровское в Мурманской области и Тастыгское в Тыве. Кроме того, "Газпром", "Иркутская нефтяная компания" (ИНК) и Минпромторг в феврале 2022 года подписали "дорожную карту" по реализации проекта добычи лития на Ковыктинском месторождении из пластовых рассолов.
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россия, боливия, литий, месторождения
Экономика, РОССИЯ, БОЛИВИЯ, литий, месторождения
18:24 16.09.2024
 
Эксперт рассказал, что поможет РФ в период разработки месторождений лития

Худалов: литий из Боливии будет страховкой при разработке месторождений в России

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Экспорт лития из Боливии в Россию будет страховкой при разработке Колмозерского и Ковыктинского месторождений, такое мнение высказал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов.
Ранее в понедельник газета "Известия" со ссылкой на департамент планирования министерства углеводородов и энергетики Боливии сообщила, что эта южноамериканская страна заинтересована в увеличении экспорта лития в Россию.
"Предположительно поставки карбоната лития из Боливии в РФ могут увеличиться до 14 тысяч тонн. Такой объем удовлетворяет текущие отечественные потребности. Собственные наши месторождения суммарно должный выйти на 75 тысяч тонн, но только к 2030 году. Получается, что боливийская поставка будет страховать нас от невыполнения планов по развитию Колмозерского, Ковыктинского и Полмостундровского месторождений. Вполне реально, что оплата пойдёт по бартеру вплоть до поставок продукции машиностроения из России в Боливию", - рассказал эксперт.
"Росатом" сообщил в сентябре, что "Ураниум Уан Груп" (входит в "Росатом") и боливийская государственная компания YLB подписали контракт на строительство литиевого завода на солончаке Уюни. Проект российской компании предусматривает запуск во втором полугодии 2025 года промышленной установки с последующим поэтапным расширением производственных мощностей и выходом на выпуск до 14 тысяч тонн карбоната лития в год.
В феврале министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов отметил, что Россия обладает 17 литиевыми месторождениями мирового класса, которые способны полностью покрыть потребности отечественной экономики в этом металле на долгосрочную перспективу. На данный момент литий на территории России не добывается.
Лицензированы пока три месторождения - Колмозёрское и Полмостундровское в Мурманской области и Тастыгское в Тыве. Кроме того, "Газпром", "Иркутская нефтяная компания" (ИНК) и Минпромторг в феврале 2022 года подписали "дорожную карту" по реализации проекта добычи лития на Ковыктинском месторождении из пластовых рассолов.
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ЭкономикаРОССИЯБОЛИВИЯлитийместорождения
 
 
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