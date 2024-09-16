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Тайное станет явным. Чем опасен публичный профиль на маркетплейсе

Тайное станет явным. Чем опасен публичный профиль на маркетплейсе - 16.09.2024, ПРАЙМ

Тайное станет явным. Чем опасен публичный профиль на маркетплейсе

Маркетплейс Ozon запустил в тестовом режиме функцию "Публичный профиль", чтобы собирать отзывы на приобретенные товары, которые пользователь оставил не... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T03:03+0300

2024-09-16T03:03+0300

2024-09-16T03:03+0300

маркетплейс

мошенничество

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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon запустил в тестовом режиме функцию "Публичный профиль", чтобы собирать отзывы на приобретенные товары, которые пользователь оставил не анонимно. Может ли это решение сыграть на руку мошенникам. рассказала агентству “Прайм" Анастасия Бастрыкина, маркетолог агентства PGR Agency.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНововведение, которое вызвало неоднозначную реакцию клиентов маркетплейса — публичный профиль пользователя. Теперь он доступен по отдельной ссылке. Другие покупатели смогут подписаться на него, увидеть имя, оценки и отзывы на товары."Таким образом площадка теперь будет больше похожа на социальную сеть", - считает эксперт.По ее мнению, не стоит видеть в этом нарушения приватности персональной информации. Подписавшись на чужой профиль, вы будете видеть новые отзывы этого пользователя, а значит, получать информацию и о его покупках."При этом отзывы на некоторые категории товаров будут закрыты системой автоматически, а по остальным позициям пользователь сможет принять решение сам и по желанию скрыть их", - разъясняет маркетолог.Разработчики оставили право сохранить покупателям маркетплейса полную конфиденциальность. По словам Бастрыкиной, выключением всего одной опции можно будет скрыть полностью все свои отзывы и оценки. Также в публичном профиле можно отредактировать свое имя.При этом полная история покупок для подписчиков профиля будет недоступна, уверяет специалист.Зато для общительных пользователей новый функционал дает много возможностей. Они смогут обсудить покупки знакомых, увидеть, какие пользователи оценили их отзыв и кому он показался полезным.Также можно настраивать доступную информацию в профиле — например, скрывать не все отзывы подряд, а выборочно. Это подойдет тем, кто не против поделиться своим мнением и обсудить его, но при этом некоторые покупки не хотел бы афишировать."Однако, принимая решение о том, какой вариант профиля вам больше подходит и какую информацию вы хотели бы сделать доступной для всех, нужно помнить, что ознакомиться с ней смогут не только ваши друзья и подписчики, но и мошенники, которые могут использовать новую доступную информацию в своих целях", - предупреждает эксперт.По дорогостоящим покупкам можно сделать выводы об уровне дохода пользователя, а также информацию о недавних покупках злоумышленники могут использовать для того, чтобы вступить в контакт с покупателем под удобным предлогом.Главное — осознанно делать выбор в сторону той или иной степени публичности своего профиля на маркетплейсе и сохранять бдительность в общении с незнакомыми людьми, заключила Бастрыкина.

https://1prime.ru/20240909/ozon-851443866.html

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маркетплейс, мошенничество