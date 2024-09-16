Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин утвердил правила получения неистраченного остатка маткапитала - 16.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240916/matkapital-851590519.html
Кабмин утвердил правила получения неистраченного остатка маткапитала
Кабмин утвердил правила получения неистраченного остатка маткапитала - 16.09.2024, ПРАЙМ
Кабмин утвердил правила получения неистраченного остатка маткапитала
Кабмин утвердил правила направления средств остатка материнского капитала на получение единовременной выплаты до 10 тысяч рублей, средства можно будет получить, | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T10:26+0300
2024-09-16T10:34+0300
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/68/840996835_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_0516652248960cc45ba3c96d99fff0e4.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Кабмин утвердил правила направления средств остатка материнского капитала на получение единовременной выплаты до 10 тысяч рублей, средства можно будет получить, обратившись на портал Госуслуг, в МФЦ, на почту, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Зачастую от суммы материнского капитала образуется остаток. Конечно, родители хотели бы им воспользоваться, но не всегда могут. Теперь, в случае, если такие средства не превышают 10 тысяч рублей, получить их можно в виде единовременной выплаты. Для этого нужно будет всего лишь подать заявление через портал государственных услуг либо обратиться в МФЦ, а также по почте. Соответствующее постановление подписано", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Глава кабмина подчеркнул, что семьи должны иметь право "в полном объеме использовать предоставляемую государством помощь".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/68/840996835_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c3a009d2388d4ad0c0f4bae26ee6eaa9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Экономика
10:26 16.09.2024 (обновлено: 10:34 16.09.2024)
 
Кабмин утвердил правила получения неистраченного остатка маткапитала

Кабмин утвердил порядок направления остатка маткапитала на единовременную выплату

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Кабмин утвердил правила направления средств остатка материнского капитала на получение единовременной выплаты до 10 тысяч рублей, средства можно будет получить, обратившись на портал Госуслуг, в МФЦ, на почту, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Зачастую от суммы материнского капитала образуется остаток. Конечно, родители хотели бы им воспользоваться, но не всегда могут. Теперь, в случае, если такие средства не превышают 10 тысяч рублей, получить их можно в виде единовременной выплаты. Для этого нужно будет всего лишь подать заявление через портал государственных услуг либо обратиться в МФЦ, а также по почте. Соответствующее постановление подписано", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Глава кабмина подчеркнул, что семьи должны иметь право "в полном объеме использовать предоставляемую государством помощь".
 
Экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала