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Кабмин утвердил правила получения неистраченного остатка маткапитала

Кабмин утвердил правила получения неистраченного остатка маткапитала - 16.09.2024, ПРАЙМ

Кабмин утвердил правила получения неистраченного остатка маткапитала

Кабмин утвердил правила направления средств остатка материнского капитала на получение единовременной выплаты до 10 тысяч рублей, средства можно будет получить, | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T10:26+0300

2024-09-16T10:26+0300

2024-09-16T10:34+0300

экономика

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Кабмин утвердил правила направления средств остатка материнского капитала на получение единовременной выплаты до 10 тысяч рублей, средства можно будет получить, обратившись на портал Госуслуг, в МФЦ, на почту, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Зачастую от суммы материнского капитала образуется остаток. Конечно, родители хотели бы им воспользоваться, но не всегда могут. Теперь, в случае, если такие средства не превышают 10 тысяч рублей, получить их можно в виде единовременной выплаты. Для этого нужно будет всего лишь подать заявление через портал государственных услуг либо обратиться в МФЦ, а также по почте. Соответствующее постановление подписано", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Глава кабмина подчеркнул, что семьи должны иметь право "в полном объеме использовать предоставляемую государством помощь".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40