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Россияне смогут оформить на Госуслугах выплату остатка средств маткапитала
Россияне смогут оформить на Госуслугах выплату остатка средств маткапитала - 16.09.2024, ПРАЙМ
Россияне смогут оформить на Госуслугах выплату остатка средств маткапитала
Оформить на портале Госуслуг единовременную выплату из маткапитала на любые цели человек сможет, если на его счету осталось менее 10 тысяч рублей. Об этом... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T18:35+0300
2024-09-16T18:35+0300
2024-09-16T18:35+0300
россия
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Оформить на портале Госуслуг единовременную выплату из маткапитала на любые цели человек сможет, если на его счету осталось менее 10 тысяч рублей. Об этом сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. Отмечается, что указанные средства можно получить в виде единовременной выплаты и потратить на любые цели после подачи соответствующего заявления. В Минцифры напомнили, что остаток на счете не должен превышать 10 тысяч рублей, а все остальные выплаты должны быть завершены. "Семьи, которым положена такая выплата, получат уведомление от Социального фонда России через Госуслуги. Средства поступят на счет в течение пяти рабочих дней после того, как Фонд примет решение о назначении выплаты", — сообщили в Минцифры. Ранее в понедельник правительство РФ утвердило порядок направления средств остатка маткапитала на получение единовременной выплаты до 10 тысяч рублей. Средства можно будет получить, обратившись на портал Госуслуг, в МФЦ, на почту, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что семьи должны иметь право "в полном объеме использовать предоставляемую государством помощь".
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россия, многодетные семьи
РОССИЯ, многодетные семьи
Россияне смогут оформить на Госуслугах выплату остатка средств маткапитала
Минцифры: на Госуслугах можно оформить выплату остатка маткапитала до 10 тыс руб
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Оформить на портале Госуслуг единовременную выплату из маткапитала на любые цели человек сможет, если на его счету осталось менее 10 тысяч рублей. Об этом сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.
Отмечается, что указанные средства можно получить в виде единовременной выплаты и потратить на любые цели после подачи соответствующего заявления.
В Минцифры напомнили, что остаток на счете не должен превышать 10 тысяч рублей, а все остальные выплаты должны быть завершены.
"Семьи, которым положена такая выплата, получат уведомление от Социального фонда России через Госуслуги. Средства поступят на счет в течение пяти рабочих дней после того, как Фонд примет решение о назначении выплаты", — сообщили в Минцифры.
Ранее в понедельник правительство РФ утвердило порядок направления средств остатка маткапитала на получение единовременной выплаты до 10 тысяч рублей. Средства можно будет получить, обратившись на портал Госуслуг, в МФЦ, на почту, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что семьи должны иметь право "в полном объеме использовать предоставляемую государством помощь".
В Госдуме предложили ввести специальный коэффициент для многодетных семей