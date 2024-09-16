Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Развитие рынка ИИ увеличит мировой спрос на медь, считают в BHP - 16.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240916/med-851607382.html
Развитие рынка ИИ увеличит мировой спрос на медь, считают в BHP
Развитие рынка ИИ увеличит мировой спрос на медь, считают в BHP - 16.09.2024, ПРАЙМ
Развитие рынка ИИ увеличит мировой спрос на медь, считают в BHP
Рост числа центров обработки данных и искусственного интеллекта (ИИ), которые требуют более энергоемких вычислений, может увеличить мировой спрос на медь на 3,4 | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T19:42+0300
2024-09-16T19:42+0300
экономика
медь
искусственный интеллект
спрос
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:236:2400:1586_1920x0_80_0_0_2edb825e48152c44c9275365c66454a1.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Рост числа центров обработки данных и искусственного интеллекта (ИИ), которые требуют более энергоемких вычислений, может увеличить мировой спрос на медь на 3,4 миллиона тонн в год к 2050 году, прогнозирует финансовый директор горнодобывающей компании BHP Вандита Пант. "Рост числа центров обработки данных и искусственного интеллекта, которые требуют более энергоемких вычислений, может увеличить мировой спрос на медь на 3,4 миллиона тонн в год к 2050 году... Сегодня центры обработки данных обеспечивают менее 1% спроса на медь, но ожидается, что к 2050 году этот показатель составит 6-7%", - сказала Пант в интервью Financial Times. Компания BHP ожидает, что спрос на медь в мире увеличится примерно на 72%, до 52,5 миллиона тонн в год к 2050 году с 30,4 миллиона тонн в 2021 году. Согласно данным BHP, рынок меди в текущем году находится в профиците из-за низкого спроса, предполагается, что избыток сохранится и в следующем году. Тем не менее, к концу этого десятилетия компания ожидает изменения ситуации. Ранее в этом году BHP вместе с канадской Lundin Mining приобрела геологоразведочную компанию Filo, в активы которой входят месторождения меди, примерно за 3 ​​миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20240916/zoloto-851605670.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_b1356bcec953d3b2ee209215be26f7d5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
медь, искусственный интеллект, спрос
Экономика, медь, искусственный интеллект, спрос
19:42 16.09.2024
 
Развитие рынка ИИ увеличит мировой спрос на медь, считают в BHP

BHP: развитие рынка ИИ повысит мировой спрос на медь на 3,4 миллиона тонн в год

© Unsplash/Ra DragonМедь
Медь
© Unsplash/Ra Dragon
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Рост числа центров обработки данных и искусственного интеллекта (ИИ), которые требуют более энергоемких вычислений, может увеличить мировой спрос на медь на 3,4 миллиона тонн в год к 2050 году, прогнозирует финансовый директор горнодобывающей компании BHP Вандита Пант.
"Рост числа центров обработки данных и искусственного интеллекта, которые требуют более энергоемких вычислений, может увеличить мировой спрос на медь на 3,4 миллиона тонн в год к 2050 году... Сегодня центры обработки данных обеспечивают менее 1% спроса на медь, но ожидается, что к 2050 году этот показатель составит 6-7%", - сказала Пант в интервью Financial Times.
Компания BHP ожидает, что спрос на медь в мире увеличится примерно на 72%, до 52,5 миллиона тонн в год к 2050 году с 30,4 миллиона тонн в 2021 году.
Согласно данным BHP, рынок меди в текущем году находится в профиците из-за низкого спроса, предполагается, что избыток сохранится и в следующем году. Тем не менее, к концу этого десятилетия компания ожидает изменения ситуации.
Ранее в этом году BHP вместе с канадской Lundin Mining приобрела геологоразведочную компанию Filo, в активы которой входят месторождения меди, примерно за 3 ​​миллиарда долларов.
Золото - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
Цена золота слабо снижается после достижения нового рекорда
18:48
 
Экономикамедьискусственный интеллектспрос
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала