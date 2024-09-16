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Развитие рынка ИИ увеличит мировой спрос на медь, считают в BHP
Развитие рынка ИИ увеличит мировой спрос на медь, считают в BHP - 16.09.2024, ПРАЙМ
Развитие рынка ИИ увеличит мировой спрос на медь, считают в BHP
Рост числа центров обработки данных и искусственного интеллекта (ИИ), которые требуют более энергоемких вычислений, может увеличить мировой спрос на медь на 3,4 | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T19:42+0300
2024-09-16T19:42+0300
2024-09-16T19:42+0300
экономика
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Рост числа центров обработки данных и искусственного интеллекта (ИИ), которые требуют более энергоемких вычислений, может увеличить мировой спрос на медь на 3,4 миллиона тонн в год к 2050 году, прогнозирует финансовый директор горнодобывающей компании BHP Вандита Пант. "Рост числа центров обработки данных и искусственного интеллекта, которые требуют более энергоемких вычислений, может увеличить мировой спрос на медь на 3,4 миллиона тонн в год к 2050 году... Сегодня центры обработки данных обеспечивают менее 1% спроса на медь, но ожидается, что к 2050 году этот показатель составит 6-7%", - сказала Пант в интервью Financial Times. Компания BHP ожидает, что спрос на медь в мире увеличится примерно на 72%, до 52,5 миллиона тонн в год к 2050 году с 30,4 миллиона тонн в 2021 году. Согласно данным BHP, рынок меди в текущем году находится в профиците из-за низкого спроса, предполагается, что избыток сохранится и в следующем году. Тем не менее, к концу этого десятилетия компания ожидает изменения ситуации. Ранее в этом году BHP вместе с канадской Lundin Mining приобрела геологоразведочную компанию Filo, в активы которой входят месторождения меди, примерно за 3 миллиарда долларов.
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медь, искусственный интеллект, спрос
Экономика, медь, искусственный интеллект, спрос
Развитие рынка ИИ увеличит мировой спрос на медь, считают в BHP
BHP: развитие рынка ИИ повысит мировой спрос на медь на 3,4 миллиона тонн в год
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Рост числа центров обработки данных и искусственного интеллекта (ИИ), которые требуют более энергоемких вычислений, может увеличить мировой спрос на медь на 3,4 миллиона тонн в год к 2050 году, прогнозирует финансовый директор горнодобывающей компании BHP Вандита Пант.
"Рост числа центров обработки данных и искусственного интеллекта, которые требуют более энергоемких вычислений, может увеличить мировой спрос на медь на 3,4 миллиона тонн в год к 2050 году... Сегодня центры обработки данных обеспечивают менее 1% спроса на медь, но ожидается, что к 2050 году этот показатель составит 6-7%", - сказала Пант в интервью Financial Times.
Компания BHP ожидает, что спрос на медь в мире увеличится примерно на 72%, до 52,5 миллиона тонн в год к 2050 году с 30,4 миллиона тонн в 2021 году.
Согласно данным BHP, рынок меди в текущем году находится в профиците из-за низкого спроса, предполагается, что избыток сохранится и в следующем году. Тем не менее, к концу этого десятилетия компания ожидает изменения ситуации.
Ранее в этом году BHP вместе с канадской Lundin Mining приобрела геологоразведочную компанию Filo, в активы которой входят месторождения меди, примерно за 3 миллиарда долларов.
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