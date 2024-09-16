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Развитие рынка ИИ увеличит мировой спрос на медь, считают в BHP

Развитие рынка ИИ увеличит мировой спрос на медь, считают в BHP - 16.09.2024, ПРАЙМ

Развитие рынка ИИ увеличит мировой спрос на медь, считают в BHP

Рост числа центров обработки данных и искусственного интеллекта (ИИ), которые требуют более энергоемких вычислений, может увеличить мировой спрос на медь на 3,4 | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T19:42+0300

2024-09-16T19:42+0300

2024-09-16T19:42+0300

экономика

медь

искусственный интеллект

спрос

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Рост числа центров обработки данных и искусственного интеллекта (ИИ), которые требуют более энергоемких вычислений, может увеличить мировой спрос на медь на 3,4 миллиона тонн в год к 2050 году, прогнозирует финансовый директор горнодобывающей компании BHP Вандита Пант. "Рост числа центров обработки данных и искусственного интеллекта, которые требуют более энергоемких вычислений, может увеличить мировой спрос на медь на 3,4 миллиона тонн в год к 2050 году... Сегодня центры обработки данных обеспечивают менее 1% спроса на медь, но ожидается, что к 2050 году этот показатель составит 6-7%", - сказала Пант в интервью Financial Times. Компания BHP ожидает, что спрос на медь в мире увеличится примерно на 72%, до 52,5 миллиона тонн в год к 2050 году с 30,4 миллиона тонн в 2021 году. Согласно данным BHP, рынок меди в текущем году находится в профиците из-за низкого спроса, предполагается, что избыток сохранится и в следующем году. Тем не менее, к концу этого десятилетия компания ожидает изменения ситуации. Ранее в этом году BHP вместе с канадской Lundin Mining приобрела геологоразведочную компанию Filo, в активы которой входят месторождения меди, примерно за 3 ​​миллиарда долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

медь, искусственный интеллект, спрос