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Узбекистан и США подписали меморандум по критическим минералам - 16.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240916/memorandum-851608339.html
Узбекистан и США подписали меморандум по критическим минералам
Узбекистан и США подписали меморандум по критическим минералам - 16.09.2024, ПРАЙМ
Узбекистан и США подписали меморандум по критическим минералам
Власти Узбекистана и США подписали меморандум о взаимопонимании в области критических минералов, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T20:23+0300
2024-09-16T20:23+0300
экономика
узбекистан
сша
критически важные минералы
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ТАШКЕНТ, 16 сен - ПРАЙМ. Власти Узбекистана и США подписали меморандум о взаимопонимании в области критических минералов, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства горнодобывающей промышленности и геологии. "Первый заместитель министра горнодобывающей промышленности и геологии Омонулло Насритдинходжаев и чрезвычайный и полномочный посол США в Узбекистане Джонатан Хеник подписали меморандум о взаимопонимании в области критических минералов, направленный на укрепление сотрудничества в сфере полезных ископаемых", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале министерства. На саммите высокого уровня в Нью-Йорке в сентябре 2023 года главы Узбекистана и США выразили намерение начать диалог по вопросам минеральных ресурсов, отмечает министерство. "Этот меморандум стал одним из первых шагов США и Узбекистана по реализации этих намерений и укреплению экономического партнерства", - уточняется в сообщении. "Документ представляет собой важный этап в продолжающемся американо-узбекистанском диалоге по вопросам геологоразведки, добычи полезных ископаемых и созданию цепочки продуктов с высокой добавленной стоимостью", - добавили в пресс-службе. Накануне власти Узбекистана и Германии подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области критических материалов. Документ был подписан в ходе визита в республику канцлера ФРГ Олафа Шольца. В апреле президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам совместно с иностранными партнерами разработать проекты по добыче и переработке редкоземельных металлов стоимостью 500 миллионов долларов с учетом спроса на них на мировом рынке. В частности, лития, графита, тантала, германия.
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узбекистан, сша, критически важные минералы
Экономика, УЗБЕКИСТАН, США, критически важные минералы
20:23 16.09.2024
 
Узбекистан и США подписали меморандум по критическим минералам

Узбекистан и США подписали меморандум о взаимопонимании по критическим минералам

Ташкент, Узбекистан
Ташкент, Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 сен - ПРАЙМ. Власти Узбекистана и США подписали меморандум о взаимопонимании в области критических минералов, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства горнодобывающей промышленности и геологии.
"Первый заместитель министра горнодобывающей промышленности и геологии Омонулло Насритдинходжаев и чрезвычайный и полномочный посол США в Узбекистане Джонатан Хеник подписали меморандум о взаимопонимании в области критических минералов, направленный на укрепление сотрудничества в сфере полезных ископаемых", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале министерства.
На саммите высокого уровня в Нью-Йорке в сентябре 2023 года главы Узбекистана и США выразили намерение начать диалог по вопросам минеральных ресурсов, отмечает министерство. "Этот меморандум стал одним из первых шагов США и Узбекистана по реализации этих намерений и укреплению экономического партнерства", - уточняется в сообщении.
"Документ представляет собой важный этап в продолжающемся американо-узбекистанском диалоге по вопросам геологоразведки, добычи полезных ископаемых и созданию цепочки продуктов с высокой добавленной стоимостью", - добавили в пресс-службе.
Накануне власти Узбекистана и Германии подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области критических материалов. Документ был подписан в ходе визита в республику канцлера ФРГ Олафа Шольца.
В апреле президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам совместно с иностранными партнерами разработать проекты по добыче и переработке редкоземельных металлов стоимостью 500 миллионов долларов с учетом спроса на них на мировом рынке. В частности, лития, графита, тантала, германия.
% Рукопожатие - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
Узбекистан и Германия договорились о сотрудничестве по критическому сырью
Вчера, 20:15
 
ЭкономикаУЗБЕКИСТАНСШАкритически важные минералы
 
 
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