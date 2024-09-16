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Узбекистан и США подписали меморандум по критическим минералам

Узбекистан и США подписали меморандум по критическим минералам - 16.09.2024, ПРАЙМ

Узбекистан и США подписали меморандум по критическим минералам

Власти Узбекистана и США подписали меморандум о взаимопонимании в области критических минералов, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T20:23+0300

2024-09-16T20:23+0300

2024-09-16T20:23+0300

экономика

узбекистан

сша

критически важные минералы

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ТАШКЕНТ, 16 сен - ПРАЙМ. Власти Узбекистана и США подписали меморандум о взаимопонимании в области критических минералов, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства горнодобывающей промышленности и геологии. "Первый заместитель министра горнодобывающей промышленности и геологии Омонулло Насритдинходжаев и чрезвычайный и полномочный посол США в Узбекистане Джонатан Хеник подписали меморандум о взаимопонимании в области критических минералов, направленный на укрепление сотрудничества в сфере полезных ископаемых", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале министерства. На саммите высокого уровня в Нью-Йорке в сентябре 2023 года главы Узбекистана и США выразили намерение начать диалог по вопросам минеральных ресурсов, отмечает министерство. "Этот меморандум стал одним из первых шагов США и Узбекистана по реализации этих намерений и укреплению экономического партнерства", - уточняется в сообщении. "Документ представляет собой важный этап в продолжающемся американо-узбекистанском диалоге по вопросам геологоразведки, добычи полезных ископаемых и созданию цепочки продуктов с высокой добавленной стоимостью", - добавили в пресс-службе. Накануне власти Узбекистана и Германии подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области критических материалов. Документ был подписан в ходе визита в республику канцлера ФРГ Олафа Шольца. В апреле президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам совместно с иностранными партнерами разработать проекты по добыче и переработке редкоземельных металлов стоимостью 500 миллионов долларов с учетом спроса на них на мировом рынке. В частности, лития, графита, тантала, германия.

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узбекистан, сша, критически важные минералы