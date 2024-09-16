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В США начался суд по делу медиамагната Руперта Мердока
В США начался суд по делу медиамагната Руперта Мердока - 16.09.2024, ПРАЙМ
В США начался суд по делу медиамагната Руперта Мердока
В американском штате Невада начались судебные слушания по делу медиамагната Руперта Мердока, который хочет, чтобы его старший сын Лахлан сохранил контроль над... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T22:40+0300
2024-09-16T22:40+0300
2024-09-16T22:40+0300
экономика
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руперт мердок
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ВАШИНГТОН/Прайм, 16 сен - ПРАЙМ. В американском штате Невада начались судебные слушания по делу медиамагната Руперта Мердока, который хочет, чтобы его старший сын Лахлан сохранил контроль над бизнес-империей в обход своих сестер и брата, сообщает агентство Reuters. Девяностотрехлетний Руперт Мердок в 1979 году основал медиахолдинг News Corporation, в состав которого входят газеты Wall Street Journal, Times, Sun и New York Post. Кроме того, миллиардер владеет телеканалом Fox News и телекомпанией 20th Century Fox, а также рядом спутниковых операторов и информационным агентством Dow Jones. В сентябре 2023 года СМИ сообщили об уходе Мердока с поста главы правления. Его место занял сын Лахлан Мердок. Лахлан разделяет такие же консервативные взгляды, как и его отец, а вот три других старших отпрыска Мердока - Элизабет, Пруденс и Джеймс – придерживаются более умеренных взглядов. В связи с этим Руперт Мердок хочет поменять условия в семейном трасте, чтобы возможные конфликты внутри семьи не повлияли на управление компании и не вызвали ее политическую переориентацию. Сейчас в суде проходит слушание о том, добросовестно ли действует Мердок. Суд идет за закрытыми дверьми, ранее судья отказал агентству Reuters и другим СМИ, которые пытались оспорить формат проведения слушаний, ссылаясь на их важность для публики. На суд прибыли все четверо старших детей Мердока. Сам медиамагнат прибыл вместе со своей пятой женой, микробиологом на пенсии Еленой Жуковой, передает Reuters. Ей около 67-68 лет, она приходится матерью Дарье Жуковой, бывшей жене Романа Абрамовича. В то же время СМИ проводят параллели между этими разбирательствами и популярным американским сериалом "Наследники" о конфликтах внутри семейной медиаимперии, который был во многом вдохновлен семьей Мердок.
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сша, суд, наследство, руперт мердок
Экономика, США, суд, наследство, Руперт Мердок
В США начался суд по делу медиамагната Руперта Мердока
Reuters: в США начался суд о наследовании консервативной медиаимперии Мердока
ВАШИНГТОН/Прайм, 16 сен - ПРАЙМ. В американском штате Невада начались судебные слушания по делу медиамагната Руперта Мердока, который хочет, чтобы его старший сын Лахлан сохранил контроль над бизнес-империей в обход своих сестер и брата, сообщает агентство Reuters.
Девяностотрехлетний Руперт Мердок в 1979 году основал медиахолдинг News Corporation, в состав которого входят газеты Wall Street Journal, Times, Sun и New York Post. Кроме того, миллиардер владеет телеканалом Fox News и телекомпанией 20th Century Fox, а также рядом спутниковых операторов и информационным агентством Dow Jones. В сентябре 2023 года СМИ сообщили об уходе Мердока с поста главы правления. Его место занял сын Лахлан Мердок.
Лахлан разделяет такие же консервативные взгляды, как и его отец, а вот три других старших отпрыска Мердока - Элизабет, Пруденс и Джеймс – придерживаются более умеренных взглядов. В связи с этим Руперт Мердок хочет поменять условия в семейном трасте, чтобы возможные конфликты внутри семьи не повлияли на управление компании и не вызвали ее политическую переориентацию.
Сейчас в суде проходит слушание о том, добросовестно ли действует Мердок. Суд идет за закрытыми дверьми, ранее судья отказал агентству Reuters и другим СМИ, которые пытались оспорить формат проведения слушаний, ссылаясь на их важность для публики.
На суд прибыли все четверо старших детей Мердока. Сам медиамагнат прибыл вместе со своей пятой женой, микробиологом на пенсии Еленой Жуковой, передает Reuters. Ей около 67-68 лет, она приходится матерью Дарье Жуковой, бывшей жене Романа Абрамовича.
В то же время СМИ проводят параллели между этими разбирательствами и популярным американским сериалом "Наследники" о конфликтах внутри семейной медиаимперии, который был во многом вдохновлен семьей Мердок.
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