https://1prime.ru/20240916/mikrozaymy-851589271.html

Россияне взяли рекордный объем микрозаймов, пишут СМИ

Россияне взяли рекордный объем микрозаймов, пишут СМИ - 16.09.2024, ПРАЙМ

Россияне взяли рекордный объем микрозаймов, пишут СМИ

В мае 2024 года микрофинансовые организации выдали рекордный объем займов на сумму 81,4 миллиарда рублей россиянам, заключив 6,34 миллиона договоров. Об этом... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T09:32+0300

2024-09-16T09:32+0300

2024-09-16T09:32+0300

экономика

россия

микрозаймы

https://cdnn.1prime.ru/img/83258/79/832587956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad672be43690f53575c4f165ffaffc00.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. В мае 2024 года микрофинансовые организации выдали рекордный объем займов на сумму 81,4 миллиарда рублей россиянам, заключив 6,34 миллиона договоров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные "Скоринг Бюро".В РБК отметили, что это существенное увеличение по сравнению с началом 2023 года, когда ежемесячные займы составляли 46,6 миллиарда рублей. Также, по данным Национального бюро кредитных историй, объем выданных микрозаймов увеличился с 32,2 миллиарда до 44,6 миллиарда рублей.Ранее сообщалось, что доля обращений россиян с высшим образованием, чтобы получить микрозайм, выросла на 6,7 процентных пункта до 58,3%, согласно исследованию Moneyman. Эксперты отмечают, что процент одобрения для этого сегмента клиентов также увеличился на 3,4 процентных пункта с января по август 2024 года.

https://1prime.ru/20240914/mikrozaym-851560804.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, микрозаймы