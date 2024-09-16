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Россияне взяли рекордный объем микрозаймов, пишут СМИ - 16.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240916/mikrozaymy-851589271.html
Россияне взяли рекордный объем микрозаймов, пишут СМИ
Россияне взяли рекордный объем микрозаймов, пишут СМИ - 16.09.2024, ПРАЙМ
Россияне взяли рекордный объем микрозаймов, пишут СМИ
В мае 2024 года микрофинансовые организации выдали рекордный объем займов на сумму 81,4 миллиарда рублей россиянам, заключив 6,34 миллиона договоров. Об этом... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T09:32+0300
2024-09-16T09:32+0300
экономика
россия
микрозаймы
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. В мае 2024 года микрофинансовые организации выдали рекордный объем займов на сумму 81,4 миллиарда рублей россиянам, заключив 6,34 миллиона договоров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные "Скоринг Бюро".В РБК отметили, что это существенное увеличение по сравнению с началом 2023 года, когда ежемесячные займы составляли 46,6 миллиарда рублей. Также, по данным Национального бюро кредитных историй, объем выданных микрозаймов увеличился с 32,2 миллиарда до 44,6 миллиарда рублей.Ранее сообщалось, что доля обращений россиян с высшим образованием, чтобы получить микрозайм, выросла на 6,7 процентных пункта до 58,3%, согласно исследованию Moneyman. Эксперты отмечают, что процент одобрения для этого сегмента клиентов также увеличился на 3,4 процентных пункта с января по август 2024 года.
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россия, микрозаймы
Экономика, РОССИЯ, микрозаймы
09:32 16.09.2024
 
Россияне взяли рекордный объем микрозаймов, пишут СМИ

"Скоринг Бюро": россияне взяли рекордный объем микрозаймов на 81,4 млрд рублей

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкИногда в займе могут отказать
Иногда в займе могут отказать - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. В мае 2024 года микрофинансовые организации выдали рекордный объем займов на сумму 81,4 миллиарда рублей россиянам, заключив 6,34 миллиона договоров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные "Скоринг Бюро".
В РБК отметили, что это существенное увеличение по сравнению с началом 2023 года, когда ежемесячные займы составляли 46,6 миллиарда рублей. Также, по данным Национального бюро кредитных историй, объем выданных микрозаймов увеличился с 32,2 миллиарда до 44,6 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что доля обращений россиян с высшим образованием, чтобы получить микрозайм, выросла на 6,7 процентных пункта до 58,3%, согласно исследованию Moneyman. Эксперты отмечают, что процент одобрения для этого сегмента клиентов также увеличился на 3,4 процентных пункта с января по август 2024 года.
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы. - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
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