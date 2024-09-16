https://1prime.ru/20240916/minfin-851605012.html
Минфин выплатил купон по суверенным евробондам Россия-2043
Минфин выплатил купон по суверенным евробондам Россия-2043 - 16.09.2024, ПРАЙМ
Минфин выплатил купон по суверенным евробондам Россия-2043
Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2043 году на 4 миллиарда рублей, говорится... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T18:10+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2043 году на 4 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2043 году в сумме 4 миллиарда рублей (эквивалент 44,1 миллиона долларов)", сообщил Минфин. Минфин перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября 2023 года. Министерство, как и прежде, будет переводить средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
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россия, минфин рф, евробонды рф
Экономика, РОССИЯ, Минфин РФ, евробонды РФ
Минфин выплатил купон по суверенным евробондам Россия-2043
Минфин выплатил купон по суверенным евробондам Россия-2043 на 4 млрд рублей
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2043 году на 4 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте министерства.
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2043 году в сумме 4 миллиарда рублей (эквивалент 44,1 миллиона долларов)", сообщил Минфин.
Минфин перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября 2023 года. Министерство, как и прежде, будет переводить средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
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