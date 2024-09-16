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В "Сбере" рассказали о росте доли звонков мошенников через мессенджеры - 16.09.2024, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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В "Сбере" рассказали о росте доли звонков мошенников через мессенджеры
В "Сбере" рассказали о росте доли звонков мошенников через мессенджеры - 16.09.2024, ПРАЙМ
В "Сбере" рассказали о росте доли звонков мошенников через мессенджеры
За последние месяцы зафиксирован рост числа звонков злоумышленников, совершаемых через мессенджеры. При этом ущерб населения уже превысил 250 миллиардов рублей, | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T09:34+0300
2024-09-16T09:34+0300
мошенничество
сбербанк
спам-звонки
мессенджеры
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. За последние месяцы зафиксирован рост числа звонков злоумышленников, совершаемых через мессенджеры. При этом ущерб населения уже превысил 250 миллиардов рублей, рассказал председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов в эфире телеканала "Россия 24". Его слова приводит издание "РБК".Он также подчеркнул, что при сохранении тенденции ущерб, понесенный россиянами, может составить 300 миллиардов рублей к концу 2024 года. Чуть меньше половины звонков злоумышленники совершают традиционно посредством сотовой связи, однако невозможно не отметить рост использования мессенджеров.При этом большая часть от украденных мошенниками денег идет на поддержку украинской армии, заключил председатель правления банка.
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сбербанк, спам-звонки, мессенджеры
Мошенничество, Сбербанк, спам-звонки, мессенджеры
09:34 16.09.2024
 
В "Сбере" рассказали о росте доли звонков мошенников через мессенджеры

"РБК": в 2024 году мошенники стали чаще звонить через мессенджеры

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране монитора
Мессенджер Telegram на экране монитора - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. За последние месяцы зафиксирован рост числа звонков злоумышленников, совершаемых через мессенджеры. При этом ущерб населения уже превысил 250 миллиардов рублей, рассказал председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов в эфире телеканала "Россия 24". Его слова приводит издание "РБК".
Он также подчеркнул, что при сохранении тенденции ущерб, понесенный россиянами, может составить 300 миллиардов рублей к концу 2024 года. Чуть меньше половины звонков злоумышленники совершают традиционно посредством сотовой связи, однако невозможно не отметить рост использования мессенджеров.
При этом большая часть от украденных мошенниками денег идет на поддержку украинской армии, заключил председатель правления банка.
Вывеска на офисе компании Билайн - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
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06:06
 
МошенничествоСбербанкспам-звонкимессенджеры
 
 
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