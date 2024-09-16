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В "Сбере" рассказали о росте доли звонков мошенников через мессенджеры

В "Сбере" рассказали о росте доли звонков мошенников через мессенджеры - 16.09.2024, ПРАЙМ

В "Сбере" рассказали о росте доли звонков мошенников через мессенджеры

За последние месяцы зафиксирован рост числа звонков злоумышленников, совершаемых через мессенджеры. При этом ущерб населения уже превысил 250 миллиардов рублей, | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T09:34+0300

2024-09-16T09:34+0300

2024-09-16T09:34+0300

мошенничество

сбербанк

спам-звонки

мессенджеры

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. За последние месяцы зафиксирован рост числа звонков злоумышленников, совершаемых через мессенджеры. При этом ущерб населения уже превысил 250 миллиардов рублей, рассказал председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов в эфире телеканала "Россия 24". Его слова приводит издание "РБК".Он также подчеркнул, что при сохранении тенденции ущерб, понесенный россиянами, может составить 300 миллиардов рублей к концу 2024 года. Чуть меньше половины звонков злоумышленники совершают традиционно посредством сотовой связи, однако невозможно не отметить рост использования мессенджеров.При этом большая часть от украденных мошенниками денег идет на поддержку украинской армии, заключил председатель правления банка.

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сбербанк, спам-звонки, мессенджеры