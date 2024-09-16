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Украинцам готовят еще одно повышение налогов с 1 октября

Украинцам готовят еще одно повышение налогов с 1 октября - 16.09.2024, ПРАЙМ

Украинцам готовят еще одно повышение налогов с 1 октября

Повышение налогов на Украине могут ввести с 1 октября, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T12:21+0300

2024-09-16T12:21+0300

2024-09-16T12:21+0300

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верховная рада

рада

имущественные налоги

всу

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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Повышение налогов на Украине могут ввести с 1 октября, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале."Так как до октября закон (о повышении налогов – ред.) в целом не будет принят, то внедрение будет "задним числом" с 1 октября", - написал Железняк. Ожидается, что повышение налогов принесет в этом году дополнительно 58 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов) и 137 миллиардов гривен (3,3 миллиарда долларов) - в следующем.Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, повышение налогов в стране вынужденно.

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украина, верховная рада, рада, имущественные налоги, всу