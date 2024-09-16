https://1prime.ru/20240916/nato-851604357.html

НАТО не может направить Украине приглашение к членству, заявил Столтенберг

НАТО не может направить Украине приглашение к членству, заявил Столтенберг - 16.09.2024, ПРАЙМ

НАТО не может направить Украине приглашение к членству, заявил Столтенберг

Среди членов Североатлантического альянса сейчас нет единой позиции о приглашении Украины в блок, поэтому приглашение направлено быть не может, заявил в... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T17:52+0300

2024-09-16T17:52+0300

2024-09-16T17:52+0300

политика

нато

йенс столтенберг

вступление украины в нато

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БРЮССЕЛЬ, 16 сен – ПРАЙМ. Среди членов Североатлантического альянса сейчас нет единой позиции о приглашении Украины в блок, поэтому приглашение направлено быть не может, заявил в интервью, которое транслировалось на сайте издания Foreign Policy, генсек НАТО Йенс Столтенберг"Не может быть приглашения для Украины в альянс без единогласного согласия союзников, это решение требует консенсуса, и у нас пока его нет", — сказал он.Ранее Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта".

https://1prime.ru/20240914/nato-851570264.html

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нато, йенс столтенберг, вступление украины в нато