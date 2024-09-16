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НАТО не может направить Украине приглашение к членству, заявил Столтенберг
НАТО не может направить Украине приглашение к членству, заявил Столтенберг - 16.09.2024, ПРАЙМ
НАТО не может направить Украине приглашение к членству, заявил Столтенберг
Среди членов Североатлантического альянса сейчас нет единой позиции о приглашении Украины в блок, поэтому приглашение направлено быть не может, заявил в... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T17:52+0300
2024-09-16T17:52+0300
2024-09-16T17:52+0300
политика
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен – ПРАЙМ. Среди членов Североатлантического альянса сейчас нет единой позиции о приглашении Украины в блок, поэтому приглашение направлено быть не может, заявил в интервью, которое транслировалось на сайте издания Foreign Policy, генсек НАТО Йенс Столтенберг"Не может быть приглашения для Украины в альянс без единогласного согласия союзников, это решение требует консенсуса, и у нас пока его нет", — сказал он.Ранее Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта".
https://1prime.ru/20240914/nato-851570264.html
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нато, йенс столтенберг, вступление украины в нато
Политика, НАТО, Йенс Столтенберг, вступление Украины в НАТО
НАТО не может направить Украине приглашение к членству, заявил Столтенберг
Столтенберг: НАТО не может направить Киеву приглашение к членству без консенсуса
БРЮССЕЛЬ, 16 сен – ПРАЙМ. Среди членов Североатлантического альянса сейчас нет единой позиции о приглашении Украины в блок, поэтому приглашение направлено быть не может, заявил в интервью, которое транслировалось на сайте издания Foreign Policy, генсек НАТО Йенс Столтенберг
"Не может быть приглашения для Украины в альянс без единогласного согласия союзников, это решение требует консенсуса, и у нас пока его нет", — сказал он.
Ранее Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта".
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