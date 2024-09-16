https://1prime.ru/20240916/nato-851605796.html

В НАТО ответили на вопрос о руководстве нападением ВСУ на Курскую область

В НАТО ответили на вопрос о руководстве нападением ВСУ на Курскую область - 16.09.2024, ПРАЙМ

В НАТО ответили на вопрос о руководстве нападением ВСУ на Курскую область

Североатлантический альянс и отдельные союзники оказывают Киеву консультационные услуги, готовят украинских военных и поставляют оружие, но не командуют ВСУ. Об | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T18:51+0300

2024-09-16T18:51+0300

2024-09-16T18:52+0300

политика

нато

йенс столтенберг

поддержка украины

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БРЮССЕЛЬ, 16 сен – ПРАЙМ. Североатлантический альянс и отдельные союзники оказывают Киеву консультационные услуги, готовят украинских военных и поставляют оружие, но не командуют ВСУ. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью американскому изданию Foreign Policy, отвечая на вопрос о вовлеченности бока в атаку украинских войск на Курскую область. Трансляция интервью осуществлялась на сайте FP. По словам Столтенберга, НАТО и союзники оказывают беспрецедентную помощь Украине, 99% ее идет от стран-членов альянса."Мы консультируем их, готовим, но мы не ведем войну, не командуем украинскими вооруженными силами. Принимать такие сложные решение должны сами украинцы", — сказал Столтенберг. Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что операция ВСУ в Курской области была подготовлена с участием спецслужб США, Британии и Польши. По сведениям СВР, страны блока также передают ВСУ данные спутниковой разведки о дислокации Вооруженных сил РФ в районе проведения операции. В конце августа глава евродипломатии Жозеп Боррель в своей статье, посвященной Спутниковому центру ЕС (SatCen), признал, что SatCen передает данные и карты по украинскому конфликту. Кроме того, Столтенберг заявил, что НАТО не наблюдает каких-либо действий Москвы в ядерной сфере, которые требовали бы реакции со стороны Запада."Мы внимательно наблюдаем за действиями России. До сих пор мы не видели каких-либо изменений в позиционировании ядерных сил, которые требовали бы изменений с нашей стороны", — сказал он и добавил, что поддержка альянсом ВСУ не делает НАТО стороной конфликта.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса в настоящее время дискутируют не просто насчет возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, быть ли вовлеченными напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных государств в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240916/nato-851604357.html

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нато, йенс столтенберг, поддержка украины