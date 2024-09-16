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Эксперт рассказала, когда выгоднее всего брать отпуск до конца 2024 года
Эксперт рассказала, когда выгоднее всего брать отпуск до конца 2024 года - 16.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, когда выгоднее всего брать отпуск до конца 2024 года
Самым выгодным для отпуска месяцем до конца 2024 года станет октябрь. Это связано с самым небольшим количеством выходных и, напротив, продолжительностью рабочих | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T07:56+0300
2024-09-16T07:56+0300
2024-09-16T08:02+0300
отпуск
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Самым выгодным для отпуска месяцем до конца 2024 года станет октябрь. Это связано с самым небольшим количеством выходных и, напротив, продолжительностью рабочих будней, заявила директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина. "Главное правило, на которое стоит ориентироваться при планировании отпуска - выбирать для отдыха месяц, в котором меньше выходных и праздничных дней и, соответственно, дороже один рабочий день…", - объяснила эксперт. Она также уточнила, что такие расчеты подходят только для графика 5/2, а также тех, кто отдыхает в праздничные дни. Иной же график предполагает другой подход к выбору отпускного периода."Важно помнить, что отпускные рассчитывают по схеме, отличной от зарплатной. Ее начисляют за отработанные сотрудником дни, а отпускные - за календарные, умноженные на среднедневной заработок", - пояснила Санина, добавив, что для определения средней ежедневной выплаты необходимо разделить годовой доход на 12 месяцев и затем на 29,3.
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отпуск, зарплата, выходные, отпускные, россия
отпуск, зарплата, выходные, отпускные, РОССИЯ
Эксперт рассказала, когда выгоднее всего брать отпуск до конца 2024 года
Санина: выгодным месяцем станет октябрь из-за небольшого количества выходных
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Самым выгодным для отпуска месяцем до конца 2024 года станет октябрь. Это связано с самым небольшим количеством выходных и, напротив, продолжительностью рабочих будней, заявила директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
"Главное правило, на которое стоит ориентироваться при планировании отпуска - выбирать для отдыха месяц, в котором меньше выходных и праздничных дней и, соответственно, дороже один рабочий день…", - объяснила эксперт.
Она также уточнила, что такие расчеты подходят только для графика 5/2, а также тех, кто отдыхает в праздничные дни. Иной же график предполагает другой подход к выбору отпускного периода.
"Важно помнить, что отпускные рассчитывают по схеме, отличной от зарплатной. Ее начисляют за отработанные сотрудником дни, а отпускные - за календарные, умноженные на среднедневной заработок", - пояснила Санина, добавив, что для определения средней ежедневной выплаты необходимо разделить годовой доход на 12 месяцев и затем на 29,3.
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