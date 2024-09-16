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Комиссар от Франции со скандалом покинул Еврокомиссию из-за фон дер Ляйен - 16.09.2024, ПРАЙМ
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Комиссар от Франции со скандалом покинул Еврокомиссию из-за фон дер Ляйен
Комиссар от Франции со скандалом покинул Еврокомиссию из-за фон дер Ляйен - 16.09.2024, ПРАЙМ
Комиссар от Франции со скандалом покинул Еврокомиссию из-за фон дер Ляйен
Комиссар по внутреннему рынку Евросоюза от Франции Тьерри Бретон, являющийся одной из ключевых фигур Еврокомиссии, рассказал об отставке после поступка Урсулы... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T10:43+0300
2024-09-16T10:43+0300
политика
ек
урсула фон дер ляйен
франция
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен – ПРАЙМ. Комиссар по внутреннему рынку Евросоюза от Франции Тьерри Бретон, являющийся одной из ключевых фигур Еврокомиссии, рассказал об отставке после поступка Урсулы фон дер Ляйен. Об этом политик рассказал на своей странице в социальной сети X.Так, стало известно, что глава Еврокомиссии приняла решение не назначать Бретона на пост еврокомиссара по "личным причинам", которые она, однако, ни разу не озвучивала самому французу. В качестве компромисса фон дер Ляйен предложила государству более влиятельный портфель в создаваемой комиссии."В свете этих последних событий и еще одного свидетельства (вашего – прим. ред.) сомнительного управления, я вынужден констатировать, что больше не могу исполнять свои обязанности в Еврокомиссии. Поэтому я ухожу в отставку с поста еврокомиссара, вступающую в силу немедленно", - подчеркнул Бретон в своем письме главе ЕК. Его он так же опубликовал в соцсети. Бретон с иронией опубликовал "свой портрет на новый срок" - пустой лист в раме.Ранее Бретон выразил сомнение в компетенции Урсулы фон дер Ляйен, задавшись вопросом, сможет ли она совместно с ведущей в Европарламенте Европейской народной партии (ЕНП) "управлять Европой еще пять лет".
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ек, урсула фон дер ляйен, франция, еврокомиссия
Политика, ЕК, Урсула фон дер Ляйен, ФРАНЦИЯ, Еврокомиссия
10:43 16.09.2024
 
Комиссар от Франции со скандалом покинул Еврокомиссию из-за фон дер Ляйен

Бретон заявил о немедленной отставке после решения фон дер Ляйен

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк Урсула фон дер Ляйен
 Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен – ПРАЙМ. Комиссар по внутреннему рынку Евросоюза от Франции Тьерри Бретон, являющийся одной из ключевых фигур Еврокомиссии, рассказал об отставке после поступка Урсулы фон дер Ляйен. Об этом политик рассказал на своей странице в социальной сети X.
Так, стало известно, что глава Еврокомиссии приняла решение не назначать Бретона на пост еврокомиссара по "личным причинам", которые она, однако, ни разу не озвучивала самому французу. В качестве компромисса фон дер Ляйен предложила государству более влиятельный портфель в создаваемой комиссии.
"В свете этих последних событий и еще одного свидетельства (вашего – прим. ред.) сомнительного управления, я вынужден констатировать, что больше не могу исполнять свои обязанности в Еврокомиссии. Поэтому я ухожу в отставку с поста еврокомиссара, вступающую в силу немедленно", - подчеркнул Бретон в своем письме главе ЕК. Его он так же опубликовал в соцсети. Бретон с иронией опубликовал "свой портрет на новый срок" - пустой лист в раме.
Ранее Бретон выразил сомнение в компетенции Урсулы фон дер Ляйен, задавшись вопросом, сможет ли она совместно с ведущей в Европарламенте Европейской народной партии (ЕНП) "управлять Европой еще пять лет".
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