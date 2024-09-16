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Комиссар от Франции со скандалом покинул Еврокомиссию из-за фон дер Ляйен

Комиссар от Франции со скандалом покинул Еврокомиссию из-за фон дер Ляйен - 16.09.2024, ПРАЙМ

Комиссар от Франции со скандалом покинул Еврокомиссию из-за фон дер Ляйен

Комиссар по внутреннему рынку Евросоюза от Франции Тьерри Бретон, являющийся одной из ключевых фигур Еврокомиссии, рассказал об отставке после поступка Урсулы... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T10:43+0300

2024-09-16T10:43+0300

2024-09-16T10:43+0300

политика

ек

урсула фон дер ляйен

франция

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 16 сен – ПРАЙМ. Комиссар по внутреннему рынку Евросоюза от Франции Тьерри Бретон, являющийся одной из ключевых фигур Еврокомиссии, рассказал об отставке после поступка Урсулы фон дер Ляйен. Об этом политик рассказал на своей странице в социальной сети X.Так, стало известно, что глава Еврокомиссии приняла решение не назначать Бретона на пост еврокомиссара по "личным причинам", которые она, однако, ни разу не озвучивала самому французу. В качестве компромисса фон дер Ляйен предложила государству более влиятельный портфель в создаваемой комиссии."В свете этих последних событий и еще одного свидетельства (вашего – прим. ред.) сомнительного управления, я вынужден констатировать, что больше не могу исполнять свои обязанности в Еврокомиссии. Поэтому я ухожу в отставку с поста еврокомиссара, вступающую в силу немедленно", - подчеркнул Бретон в своем письме главе ЕК. Его он так же опубликовал в соцсети. Бретон с иронией опубликовал "свой портрет на новый срок" - пустой лист в раме.Ранее Бретон выразил сомнение в компетенции Урсулы фон дер Ляйен, задавшись вопросом, сможет ли она совместно с ведущей в Европарламенте Европейской народной партии (ЕНП) "управлять Европой еще пять лет".

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ек, урсула фон дер ляйен, франция, еврокомиссия