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Сийярто подтвердил срок заливки "первого бетона" на пятом блоке АЭС "Пакш"
Сийярто подтвердил срок заливки "первого бетона" на пятом блоке АЭС "Пакш" - 16.09.2024, ПРАЙМ
Сийярто подтвердил срок заливки "первого бетона" на пятом блоке АЭС "Пакш"
Заливка "первого бетона" для 5го энергоблока блока АЭС "Пакш" ожидается в конце текущего года. Об этом сообщил в ходе выступления на генеральной конференции... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T15:21+0300
2024-09-16T15:21+0300
2024-09-16T15:21+0300
энергетика
венгрия
аэс "пакш"
петер сийярто
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ВЕНА, 16 сен - ПРАЙМ. Заливка "первого бетона" для 5го энергоблока блока АЭС "Пакш" ожидается в конце текущего года. Об этом сообщил в ходе выступления на генеральной конференции МАГАТЭ министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. В марте он заявлял, что при демонстрируемом строителями темпе работ отсутствуют препятствия для заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2" к концу текущего года и запуска новых блоков к началу 2030-х годов. "Первый бетон ожидается в конце года", — сказал Сийярто и отметил, что, помимо "Росатома" в качестве генерального подрядчика, "на стройплощадке радостно работают немецкие, французские, американские, швейцарские и даже австрийские компании". По его словам, все это показывает, что партнерство и сотрудничество в сфере атомной энергетики по-прежнему базируется на профессионализме, и это хорошая новость. Сотрудничество в атомной энергетике может и должно быть той сферой, которая может вернуть рациональность, здравый смысл, надежду на мирное сосуществование в мировой политике, подчеркнул Сийярто. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" находится в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Сейчас на АЭС вырабатывается около половины всей электроэнергии в стране. Благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС доля может вырасти вдвое. Как отмечали в Будапеште, для Венгрии атомная энергетика является способом обеспечения энергобезопасности. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ".
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венгрия, аэс "пакш", петер сийярто
Энергетика, ВЕНГРИЯ, АЭС "Пакш", Петер Сийярто
Сийярто подтвердил срок заливки "первого бетона" на пятом блоке АЭС "Пакш"
Сийярто: "первый бетон" на пятом блоке АЭС "Пакш" ожидается в конце 2024 года
ВЕНА, 16 сен - ПРАЙМ. Заливка "первого бетона" для 5го энергоблока блока АЭС "Пакш" ожидается в конце текущего года. Об этом сообщил в ходе выступления на генеральной конференции МАГАТЭ министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
В марте он заявлял, что при демонстрируемом строителями темпе работ отсутствуют препятствия для заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2" к концу текущего года и запуска новых блоков к началу 2030-х годов.
"Первый бетон ожидается в конце года", — сказал Сийярто и отметил, что, помимо "Росатома" в качестве генерального подрядчика, "на стройплощадке радостно работают немецкие, французские, американские, швейцарские и даже австрийские компании".
По его словам, все это показывает, что партнерство и сотрудничество в сфере атомной энергетики по-прежнему базируется на профессионализме, и это хорошая новость. Сотрудничество в атомной энергетике может и должно быть той сферой, которая может вернуть рациональность, здравый смысл, надежду на мирное сосуществование в мировой политике, подчеркнул Сийярто.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" находится в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Сейчас на АЭС вырабатывается около половины всей электроэнергии в стране. Благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС доля может вырасти вдвое. Как отмечали в Будапеште, для Венгрии атомная энергетика является способом обеспечения энергобезопасности. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ".
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