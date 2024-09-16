https://1prime.ru/20240916/paksh-851599258.html

Сийярто подтвердил срок заливки "первого бетона" на пятом блоке АЭС "Пакш"

Сийярто подтвердил срок заливки "первого бетона" на пятом блоке АЭС "Пакш" - 16.09.2024, ПРАЙМ

Сийярто подтвердил срок заливки "первого бетона" на пятом блоке АЭС "Пакш"

Заливка "первого бетона" для 5го энергоблока блока АЭС "Пакш" ожидается в конце текущего года. Об этом сообщил в ходе выступления на генеральной конференции... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T15:21+0300

2024-09-16T15:21+0300

2024-09-16T15:21+0300

энергетика

венгрия

аэс "пакш"

петер сийярто

https://cdnn.1prime.ru/img/84225/39/842253953_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe7ff233fe70c099096f82d17482f2a0.jpg

ВЕНА, 16 сен - ПРАЙМ. Заливка "первого бетона" для 5го энергоблока блока АЭС "Пакш" ожидается в конце текущего года. Об этом сообщил в ходе выступления на генеральной конференции МАГАТЭ министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. В марте он заявлял, что при демонстрируемом строителями темпе работ отсутствуют препятствия для заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2" к концу текущего года и запуска новых блоков к началу 2030-х годов. "Первый бетон ожидается в конце года", — сказал Сийярто и отметил, что, помимо "Росатома" в качестве генерального подрядчика, "на стройплощадке радостно работают немецкие, французские, американские, швейцарские и даже австрийские компании". По его словам, все это показывает, что партнерство и сотрудничество в сфере атомной энергетики по-прежнему базируется на профессионализме, и это хорошая новость. Сотрудничество в атомной энергетике может и должно быть той сферой, которая может вернуть рациональность, здравый смысл, надежду на мирное сосуществование в мировой политике, подчеркнул Сийярто. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" находится в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Сейчас на АЭС вырабатывается около половины всей электроэнергии в стране. Благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС доля может вырасти вдвое. Как отмечали в Будапеште, для Венгрии атомная энергетика является способом обеспечения энергобезопасности. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ".

https://1prime.ru/20240909/mol-851462256.html

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, аэс "пакш", петер сийярто