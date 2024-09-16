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"Сорок тысяч и даже больше". Кого в октябре ждет повышение пенсий

"Сорок тысяч и даже больше". Кого в октябре ждет повышение пенсий - 16.09.2024, ПРАЙМ

"Сорок тысяч и даже больше". Кого в октябре ждет повышение пенсий

С октября пенсии повысят военным пенсионерам и приравненным к ним категориям. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T02:02+0300

2024-09-16T02:02+0300

2024-09-16T02:02+0300

андрей гиринский

инфляция в россии

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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. С октября пенсии повысят военным пенсионерам и приравненным к ним категориям. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.Одним из факторов повышения является индексация, которая обычно завязана на уровень инфляции. Прогнозный параметр индексации, калькулируемый по ожидаемой инфляции, составлял ранее около 4,5 %."Однако актуальный уровень - даже несколько выше и составляет 5,1%", - отмечает эксперт. Повышение произойдет за счет роста понижающего коэффициента от суммы денежного довольствия военнослужащего. Ранее он составлял 89,32%, теперь будет 89,83%.Вырастет с октября и размер самого денежного довольствия – на 4,5%. Это тоже отразится на величине пенсии в положительную сторону.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ среднем пенсии военных пенсионеров в ежемесячном выражении с учетом прибавки составят более 41,5 тысячи рублей, подсчитал экономист. Однако сумма для каждого конкретного человека может варьироваться, как и для остальных категорий - она зависит от воинского звания, выслуги лет и прочих параметров.Получают военную пенсию не только военные, завершившие службу, но и те, кто оформил инвалидность после боевых действий. В числе получателей также родственники погибших военнослужащих: если есть соответствующие основания, им выплачивают пенсию по потере кормильца. Новые нормы затронут бывших служащих Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН и прочих структур.Всего повышение коснется более 2,7 миллиона человек. При этом многие из них заработали еще и гражданский стаж, поэтому получают обычную страховую пенсию вдобавок к военной.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

андрей гиринский, инфляция в россии, инфляция