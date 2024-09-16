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"Лучший исход". Киеву назвали подходящее время для переговоров с Россией - 16.09.2024, ПРАЙМ
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"Лучший исход". Киеву назвали подходящее время для переговоров с Россией
"Лучший исход". Киеву назвали подходящее время для переговоров с Россией - 16.09.2024, ПРАЙМ
"Лучший исход". Киеву назвали подходящее время для переговоров с Россией
| 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T17:19+0300
2024-09-16T17:19+0300
политика
россия
украина
переговоры
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Для Соединенных Штатов и Украины было бы наилучшим решением провести мирные переговоры с Россией до наступления зимы. Такое мнение выразил экс-разведчик Скотт Риттер в беседе с главой Партии рабочих Великобритании Джорджем Галлоуэем."Для достижения мира на Украине есть только два окна возможностей. Первое — до наступления зимы. Именно сейчас Украина может рассчитывать на наилучший исход", - отметил эксперт.Риттер отметил, что на данный момент киевские власти не готовы к такого рода сделке. Он также предупредил, что, если переговоры не состоятся, Украина будет вынуждена столкнуться с огромными потерями до начала весны.Ранее президент России Владимир Путин выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск. Украинская сторона в свою очередь все предложения отклонила.После вторжения ВСУ в Курскую область, Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто намеренно аредит мирному населению и создает угрозу ядерной энергетике.
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россия, украина, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
17:19 16.09.2024
 
"Лучший исход". Киеву назвали подходящее время для переговоров с Россией

Риттер: Киеву требуется приступить к переговорам с Россией до зимы

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Для Соединенных Штатов и Украины было бы наилучшим решением провести мирные переговоры с Россией до наступления зимы. Такое мнение выразил экс-разведчик Скотт Риттер в беседе с главой Партии рабочих Великобритании Джорджем Галлоуэем.
"Для достижения мира на Украине есть только два окна возможностей. Первое — до наступления зимы. Именно сейчас Украина может рассчитывать на наилучший исход", - отметил эксперт.
Риттер отметил, что на данный момент киевские власти не готовы к такого рода сделке. Он также предупредил, что, если переговоры не состоятся, Украина будет вынуждена столкнуться с огромными потерями до начала весны.
Ранее президент России Владимир Путин выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск. Украинская сторона в свою очередь все предложения отклонила.
После вторжения ВСУ в Курскую область, Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто намеренно аредит мирному населению и создает угрозу ядерной энергетике.
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАпереговоры
 
 
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