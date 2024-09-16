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"Информационная возня". Песков ответил на "разрешение" ударов по России - 16.09.2024, ПРАЙМ
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"Информационная возня". Песков ответил на "разрешение" ударов по России
"Информационная возня". Песков ответил на "разрешение" ударов по России - 16.09.2024, ПРАЙМ
"Информационная возня". Песков ответил на "разрешение" ударов по России
Кремль не получал официальных заявлений от западных стран о возможном использовании западного оружия Украиной для ударов по России. Об этом заявил официальный... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T12:44+0300
2024-09-16T12:44+0300
политика
россия
ракетные удары
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Кремль не получал официальных заявлений от западных стран о возможном использовании западного оружия Украиной для ударов по России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Есть фактическая сторона дела, есть формализация фактической стороны дела. Мы видим информационную возню вокруг этого, очень много слухов, очень много прогнозов разных аналитиков, но пока не слышали официальных заявлений на этот счет", - отметил пресс-секретарь главы государства.Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что прямое участие стран НАТО в украинском конфликте изменит его суть. В Кремле также отмечали, что Россия принимает соответствующие контрмеры и готовится к возможным ударам по своей территории.Песков также ранее подчеркнул, что заявление Путина о последствиях ударов западного оружия дошло до адресатов и не должно вызвать сомнений.
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россия, ракетные удары, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, ракетные удары, Дмитрий Песков
12:44 16.09.2024
 
"Информационная возня". Песков ответил на "разрешение" ударов по России

Песков: в Кремле не получали официальных заявлений о разрешении ударов по России

© POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Кремль не получал официальных заявлений от западных стран о возможном использовании западного оружия Украиной для ударов по России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Есть фактическая сторона дела, есть формализация фактической стороны дела. Мы видим информационную возню вокруг этого, очень много слухов, очень много прогнозов разных аналитиков, но пока не слышали официальных заявлений на этот счет", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что прямое участие стран НАТО в украинском конфликте изменит его суть. В Кремле также отмечали, что Россия принимает соответствующие контрмеры и готовится к возможным ударам по своей территории.
Песков также ранее подчеркнул, что заявление Путина о последствиях ударов западного оружия дошло до адресатов и не должно вызвать сомнений.
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