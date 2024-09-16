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В Кремле назвали провокацией заявления Киева об МККК в Курской области - 16.09.2024, ПРАЙМ
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В Кремле назвали провокацией заявления Киева об МККК в Курской области
В Кремле назвали провокацией заявления Киева об МККК в Курской области - 16.09.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали провокацией заявления Киева об МККК в Курской области
Слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Киев пригласила представителей ООН и Международного Красного Креста посетить населенные пункты Курской области, | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T12:58+0300
2024-09-16T12:58+0300
политика
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Киев пригласила представителей ООН и Международного Красного Креста посетить населенные пункты Курской области, является провокацией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы рассчитаем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокации", - заявил пресс-секретарь президента России.Песков подчеркнул, что российская сторона ожидает объективной оценки провокационных заявлений со стороны Украины. Кроме тогог, подобные шаги, очевидно, нацелены на распространение дезинформации, заключил он.Ранее СМИ сообщали, что президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Споларич прибыла в Москву для встречи с высокопоставленными государственными чиновниками. Она планирует обсудить гуманитарные последствия международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной, а также продолжающиеся вооруженные конфликты в Мьянме, Газе и Судане.
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россия, украина, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
12:58 16.09.2024
 
В Кремле назвали провокацией заявления Киева об МККК в Курской области

Песков: Кремль надеется на трезвую оценку слов Киева об МККК в Курской области

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Киев пригласила представителей ООН и Международного Красного Креста посетить населенные пункты Курской области, является провокацией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы рассчитаем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокации", - заявил пресс-секретарь президента России.
Песков подчеркнул, что российская сторона ожидает объективной оценки провокационных заявлений со стороны Украины. Кроме тогог, подобные шаги, очевидно, нацелены на распространение дезинформации, заключил он.
Ранее СМИ сообщали, что президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Споларич прибыла в Москву для встречи с высокопоставленными государственными чиновниками. Она планирует обсудить гуманитарные последствия международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной, а также продолжающиеся вооруженные конфликты в Мьянме, Газе и Судане.
Сводная артиллерийская группа спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
Командир ВС России рассказал, на что ВСУ сделали упор при атаке на Курск
Вчера, 15:31
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАДмитрий Песков
 
 
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