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Французы о мирном плане Трампа по Украине: он дорого за это заплатит
Французы о мирном плане Трампа по Украине: он дорого за это заплатит - 16.09.2024, ПРАЙМ
Французы о мирном плане Трампа по Украине: он дорого за это заплатит
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс изложил мирный план Дональда Трампа по Украине, передает французская газета Le Figaro. | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T16:16+0300
2024-09-16T16:16+0300
2024-09-16T16:16+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс изложил мирный план Дональда Трампа по Украине, передает французская газета Le Figaro.Согласно Вэнсу, план Трампа подразумевает создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и отмену интеграции Украины в НАТО. Таким образом, Украина сможет сохранить независимость, но не сможет вступить в альянс или другие союзные институты, взамен получив гарантии нейтралитета.Тем не менее, некоторые читатели газеты уверены, что Трамп и его команда рискуют поплатиться за правду, так как не все согласятся с подобным исходом украинского кризиса."Он говорит правду и дорого за это заплатит", - написал один из комментаторов.По мнению других читателей, сама идея о том, что Россия может атаковать страну НАТО после завершения конфликта с Украиной, является нелепой. По этой причине Европе стоит относиться к России как к партнеру, а не врагу.Кроме того, только Трамп сможет остановить эту "резню", так как он понимает, что Москва не потерпит поражение в этом конфликте.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Политика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп
Французы о мирном плане Трампа по Украине: он дорого за это заплатит
Le Figaro: Вэнс изложил план по прекращению конфликта на Украине "за 24 часа"
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ.
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс изложил мирный план Дональда Трампа по Украине, передает
французская газета Le Figaro.
Согласно Вэнсу, план Трампа подразумевает создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и отмену интеграции Украины в НАТО. Таким образом, Украина сможет сохранить независимость, но не сможет вступить в альянс или другие союзные институты, взамен получив гарантии нейтралитета.
Тем не менее, некоторые читатели газеты уверены, что Трамп и его команда рискуют поплатиться за правду, так как не все согласятся с подобным исходом украинского кризиса.
"Он говорит правду и дорого за это заплатит", - написал один из комментаторов.
По мнению других читателей, сама идея о том, что Россия может атаковать страну НАТО после завершения конфликта с Украиной, является нелепой. По этой причине Европе стоит относиться к России как к партнеру, а не врагу.
Кроме того, только Трамп сможет остановить эту "резню", так как он понимает, что Москва не потерпит поражение в этом конфликте.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
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