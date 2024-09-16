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Французы о мирном плане Трампа по Украине: он дорого за это заплатит

Французы о мирном плане Трампа по Украине: он дорого за это заплатит - 16.09.2024, ПРАЙМ

Французы о мирном плане Трампа по Украине: он дорого за это заплатит

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс изложил мирный план Дональда Трампа по Украине, передает французская газета Le Figaro. | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T16:16+0300

2024-09-16T16:16+0300

2024-09-16T16:16+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс изложил мирный план Дональда Трампа по Украине, передает французская газета Le Figaro.Согласно Вэнсу, план Трампа подразумевает создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и отмену интеграции Украины в НАТО. Таким образом, Украина сможет сохранить независимость, но не сможет вступить в альянс или другие союзные институты, взамен получив гарантии нейтралитета.Тем не менее, некоторые читатели газеты уверены, что Трамп и его команда рискуют поплатиться за правду, так как не все согласятся с подобным исходом украинского кризиса."Он говорит правду и дорого за это заплатит", - написал один из комментаторов.По мнению других читателей, сама идея о том, что Россия может атаковать страну НАТО после завершения конфликта с Украиной, является нелепой. По этой причине Европе стоит относиться к России как к партнеру, а не врагу.Кроме того, только Трамп сможет остановить эту "резню", так как он понимает, что Москва не потерпит поражение в этом конфликте.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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