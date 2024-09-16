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Подозреваемому в покушении на Трампа может грозить до 20 лет тюрьмы

Подозреваемому в покушении на Трампа может грозить до 20 лет тюрьмы - 16.09.2024, ПРАЙМ

Подозреваемому в покушении на Трампа может грозить до 20 лет тюрьмы

Подозреваемому в покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа может грозить тюремный срок до 20 лет и штраф в размере 500... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T19:52+0300

2024-09-16T19:52+0300

2024-09-16T20:18+0300

происшествия

сша

покушение на дональда трампа

тюремное заключение

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ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Подозреваемому в покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа может грозить тюремный срок до 20 лет и штраф в размере 500 тысяч долларов за нарушение запрета на хранение огнестрельного оружия, следует из заявления о возбуждении уголовного дела, которое есть в распоряжении РИА Новости. Согласно заявлению ФБР, которое занимается данным расследованием, в адрес суда во Флориде, вероятной причиной для предъявления обвинения Райану Уэсли Рауту может стать "нарушение законов о владении огнестрельным оружием и боеприпасами осужденным преступником". Отмечается, что в случае, если Раута признают виновным в нарушении закона о владении оружием осужденным преступником, то за это ему может грозить 15 лет в тюрьме и штраф в размере 250 тысяч долларов. Если же суд признает его виновным в нарушении статьи за владение оружием со стертым серийным номером, то за это ему грозит еще пять лет тюремного заключения и штраф в указанном выше размере. В воскресенье вечером во Флориде на Трампа было совершено повторное покушение у гольф-клуба. По информации правоохранителей, злоумышленник открыл стрельбу по экс-президенту, сотрудники Секретной службы задержали подозреваемого после попытки сбежать с места преступления. При обыске места происшествия обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Расследование ведет ФБР.

https://1prime.ru/20240916/vsu-851606092.html

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сша, покушение на дональда трампа, тюремное заключение